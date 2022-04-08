مسؤول تركي: روسيا وأوكرانيا «تودان» عقد مفاوضات جديدة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مسؤول تركي كبير أن روسيا وأوكرانيا «تودان» عقد مفاوضات جديدة في تركيا رغم الأحداث الدامية التي جرت أخيرا، لا سيما في بوتشا.

وقال المسؤول لصحفيين، طالبا عدم الكشف عن اسمه، إن «روسيا وأوكرانيا تودان التباحث مجددا في تركيا، لكنهما ما زالتا بعيدتين عن الاتفاق على نص مشترك»، وفق وكالة «فرانس برس».