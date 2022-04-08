أوكرانيا تعلن مقتل 39 بينهم 4 أطفال في الهجوم على محطة كراماتورسك

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت أجهزة الأمن الأوكرانية، أن 39 شخصا بينهم أربعة أطفال، قتلوا في الهجوم على محطة كراماتورسك بشرق أوكرانيا.

وقال الناطق باسم جهاز الاستخبارات الأوكرانية إس.بي.يو (SBU)، على «فيسبوك»، إن «الفاشيين الروس قصفوا محطة كراماتورسك، قتل 39 شخصا بينهم أربعة أطفال»، وفق وكالة «فرانس برس».

وفي وقت سابق من اليوم قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن روسيا «شر لا حدود له» وذلك في أعقاب الهجوم الصاروخي على محطة القطارات في شرق أوكرانيا.

وأضاف زيلينسكي، في بيان نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، «إنهم يقومون على نحو لا يصدق بالقضاء على السكان المدنيين.. هذا شر لا حدود له»، وفق وكالة «فرانس برس».

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بينما قالت قالت وزارة الدفاع الروسية، الجمعة، إنها لم تشن هجوما على محطة قطارات في شرق أوكرانيا، وأعلنت أن «جميع التصريحات التي أدلى بها ممثلو النظام القومي لكييف بشأن (الهجوم الصاروخي)، الذي تتهم روسيا بتنفيذه في 8 أبريل على محطة القطارات في كراماتورسك، هي استفزازية وغير صحيحة على الإطلاق»، وفق وكالة «فرانس برس».