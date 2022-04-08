الاتحاد الأوروبي جمد أصولا روسية بقيمة 29.5 مليار يورو

القاهرة - بوابة الوسط

جمد الاتحاد الأوروبي أصول أفراد وشركات روسية وبيلاروسية، بقيمة تقرب من 30 مليار يورو، في إطار العقوبات المفروضة على خلفية الحرب التي تشنها موسكو في أوكرانيا، حسبما أكد التكتل الجمعة.

وقالت المفوضية الأوروبية، في بيان، إن ما مجموعه 29.5 مليار يورو (32 مليار دولار)، «تشمل أصولا مثل سفن ومروحيات وعقارات وقطع فنية» صودرت، فيما جرى حظر 196 مليار يورو من التعاملات، وفق وكالة «فرانس برس».

أرقام الاتحاد الأوروبي جزئية، وتستند إلى بيانات من قرابة نصف دول التكتل البالغ عددها 27، جرى تقديمها إلى فريق «التجميد والمصادرة» الذي أنشأه الاتحاد ويعمل بالتنسيق مع مجموعة السبع ومن بينها الولايات المتحدة.