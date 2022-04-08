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لندن تفرض عقوبات على ابنتي بوتين وابنة لافروف

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 08 أبريل 2022, 01:18 مساء
لندن تفرض عقوبات على ابنتي بوتين وابنة لافروف
الرئيس الروسي فيلاديمير بوتين، (أرشيفية: الإنترنت)
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فرضت المملكة المتحدة، الجمعة، عقوبات على ابنتي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وابنة وزير الخارجية سيرغي لافروف، على خلفية غزو أوكرانيا، مؤكدة أنها تريد الاقتصاص «من نمط الحياة الباذخ للأوساط المقربة من الكرملين».

وقالت الخارجية البريطانية، في بيان اليوم، إنه بموجب القرار، تمنع كاتيرينا تيخونوفا وماريا فورونتسوفا، ابنتا بوتين من زوجته السابقة لودميلا، فضلا عن إيكاتيرينا فينوكوروفا ابنة لافروف، من دخول الأراضي البريطانية مع تجميد أصولهن المحتملة فيها، وحذت لندن بذلك حذو واشنطن وبروكسل، وفق وكالة «فرانس برس».

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