اليابان تطرد 8 دبلوماسيين روس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت اليابان، الجمعة، أنها ستطرد ثمانية دبلوماسيين ومسؤولين روس، معتبرة أفعال موسكو في أوكرانيا «غير مقبولة إطلاقا»، وانتهاكا للقانون الدولي.

وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية، هيكاريكو أونو، «نتيجة لتقييم شامل أجرته بلادنا طلبنا طرد ثمانية دبلوماسيين من السفارة الروسية في اليابان، ومسؤولين من مكتب الممثل التجاري للاتحاد الروسي»، وفق وكالة «فرانس برس».

وبذلك سارت اليابان على خطى عدد من الدول الأوروبية التي قررت طرد عشرات الدبلوماسيين الروسي، لأسباب تتعلق بالحرب على أوكرانيا.

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فالأسبوع الحالي، قررت إسبانيا طرد نحو 25 دبلوماسيا روسيا، «بمفعول فوري»، لأنهم يشكلون «تهديدا لمصالح البلاد»، ومنها إسبانيا واليونان وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وسلوفينيا والدنمارك.

والثلاثاء، ندد الكرملين بـ«ضيق البصيرة» الأوروبية، إثر طرد بلدان في أوروبا أكثر من 120 دبلوماسيا روسيا على خلفية الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وقال الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، في تصريحات إعلامية «هو أمر مؤسف.. فالحد من فرص التواصل على الصعيد الدبلوماسي في هذه الظروف الصعبة ينم عن ضيق بصيرة من شأنه أن يعقد بعد أكثر»، العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي، وفق وكالة «فرانس برس».