30 قتيلا و100 جريح في الهجوم على محطة كراماتورسك للقطارات في أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

قتل أكثر من 30 شخصا وجرح أكثر من 100 آخرين في هجوم صاروخي على محطة قطارات في كراماتورسك في شرق أوكرانيا، الجمعة، حسبما أعلن رئيس الشركة الوطنية للسكك الحديد.

وكتب ألكسندر كاميشين على مواقع التواصل الاجتماعي، «قُتل أكثر من 30 شخصا، وجُرح أكثر من 100 في الهجوم الصاروخي على محطة القطارات في كراماتورسك»، مضيفا «إنه هجوم متعمد على البنية التحتية لنقل الركاب في السكك الحديد وعلى أهالي كراماتورسك»، وفق وكالة «فرانس برس».

ومحطة القطارات في مدينة كراماتورسك بشرق أوكرانيا، تستخدم في عمليات إجلاء مدنيين، كما ذكر مراسل لوكالة «فرانس برس».

وقال الصحفي الموجود في المكان، إنه شاهد جثث نحو 20 شخصا في أكياس موتى، وكان قد ذكر أن مئات الأشخاص يأملون في الصعود إلى قطار لمغادرة المدينة.

مشهد من الهجوم على محطة قطارات في كراماتورسك في شرق أوكرانيا, 8 أبريل 2022. (الإنترنت)