بايدن يتحدث عن عمليات اغتصاب وتعذيب وإعدام في أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

اعتبر الرئيس الأميركي جو بايدن، الخميس، أنّ «المؤشّرات على تعرض أشخاص لعمليات اغتصاب وتعذيب وإعدام» في أوكرانيا هي «إهانة للبشرية»، وذلك بعد أن علّقت الأمم المتّحدة عضوية موسكو في مجلس حقوق الإنسان بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال بايدن، في بيان، إن «المؤشّرات على تعرّض أشخاص لعمليات اغتصاب وتعذيب وإعدام - وفي بعض الحالات مع تدنيس جثثهم - هي إهانة للبشرية»، مرحّباً بنتيجة التصويت في الجمعية العامة، ومعتبراً أنّ «أكاذيب روسيا لا تصمد في وجه الأدلة التي لا يمكن إنكارها على ما يحدث في أوكرانيا»، وفق وكالة «فرانس برس».