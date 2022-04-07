زيلينسكي: يندد بـ«مذابح» للمدنيين في بوروديانكا

القاهرة - بوابة الوسط

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مساء الخميس، إن الوضع في بوروديانكا الواقعة شمال غرب كييف، والتي استعادها الأوكرانيون أخيرًا من الروس، «أشد فظاعة بكثير» من الوضع في بوتشا، حيث ارتُكبت مذابح بحق مدنيين، وفق وكالة «فرانس برس».

وأكد زيلينسكي في خطابه اليومي للأمة أن «هناك ضحايا أكثر للمحتلين الروس» في هذه المدينة الصغيرة من عدد الضحايا في بوتشا الواقعة أيضا شمال غرب العاصمة.

وفي وقت سابق اليوم الخميس، قام مسعفون أوكرانيون بسحب 26 جثة من تحت أنقاض مبنيين سكنيين تعرضا للقصف في بوروديانكا شمال غرب كييف، وفق ما أعلنت النائبة العامة لأوكرانيا أيرينا فينيديكتوفا، وفق وكالة «فرانس برس».