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كندا تعزز إنفاقها العسكري بـ8 مليارات دولار بسبب النزاع في أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 07 أبريل 2022, 10:41 مساء
كندا تعزز إنفاقها العسكري بـ8 مليارات دولار بسبب النزاع في أوكرانيا
جاستن ترودو رئيس وزراء كندا يتفقد وحدة عسكرية (أرشيفية: الإنترنت)
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قررت كندا زيادة إنفاقها العسكري بمقدار ثمانية مليارات دولار كندي (6.4 مليار دولار أميركي) على مدى خمس سنوات؛ بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، وفق ما جاء في ميزانية الحكومة الفيدرالية التي جرى الكشف عنها الخميس، وفق وكالة «فرانس برس».

وقالت وزيرة المالية كريستيا فريلاند خلال مؤتمر صحفي: «ننفق الآن على الدفاع أكثر مما توقعنا قبل الغزو الروسي لأوكرانيا»، مضيفة أن هذه الحرب تشكل «أخطر تهديد للعالم اليوم».

لكن نسبة الإنفاق الدفاعي هذه لن تسمح لأوتاوا بالوصول إلى الهدف الذي يريده حلف شمال الأطلسي، والمحدّد بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي.

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