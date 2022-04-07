رئيس الأركان الأميركي يعارض شطب «فيلق القدس» الإيراني من قائمة الإرهاب

القاهرة - بوابة الوسط

أكد رئيس أركان الجيش الأميركي، اليوم الخميس أنه يعارض شطب «فيلق القدس» التابع للحرس الثوري الإيراني من قائمة الإرها" الأميركية، وهو أحد شروط طهران للعودة إلى الاتفاق النووي لعام 2015.

وقال الجنرال مارك ميلي أمام الكونغرس: «برأيي الشخصي، أعتقد أن فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية، ولا أؤيد شطبه من قائمة المنظمات الإرهابية».

وكان الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة قال في تصريحات الإثنين الماضي إن بلاده ستعود إلى فيينا فقط لإتمام الاتفاق النووي مع القوى العظمى.

وقال زادة، في مؤتمره الصحفي الأسبوعي في طهران، «لن نعود إلى فيينا لإجراء مفاوضات جديدة، لكن لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق حول النووي. يجب إذًا انتظار رد واشنطن».