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الأمم المتحدة تعتزم التحقيق في مقتل مدنيين بمدينة بوتشا الأوكرانية

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 07 أبريل 2022, 04:43 مساء
الأمم المتحدة تعتزم التحقيق في مقتل مدنيين بمدينة بوتشا الأوكرانية
موظفون ينقلون ست جثث عثر عليها في بوتشا الأوكرانية، 5 أبريل 2022 ( أ ف ب)
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أعلن وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث، التحقيق في ملابسات مقتل أشخاص يرتدون ملابس مدنية عثرت السلطات الأوكرانية على جثثهم بعد انسحاب الجيش الروسي من مدينة بوتشا.

وقال غريفيث لمسؤول في بلدية بوتشا إن العالم أصيب بصدمة كبيرة، وأن الخطوة التالية هي إجراء تحقيق، وذلك خلال زيارة إلى المدينة، اليوم الخميس، وفق وكالة «فرانس برس».

قبل ذلك، أوضح وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو الخميس أن صور المجازر التي ارتكبت في بوتشا وإيربين قرب كييف طغت على المحادثات بين روسيا وأوكرانيا.

وأشار، في مؤتمر صحفي في بروكسل في ختام اجتماع لوزراء خارجية حلف شمال الأطلسي، اليوم أن تركيا استقبلت جولتين من المحادثات المباشرة بين الجانبين عقدت أخراهما في اسطنبول في 29 مارس، «لكن تلك المشاهد طغت على الجو الإيجابي الذي سادها للأسف».

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