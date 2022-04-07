أوكرانيا تطلب من حلف الناتو إرسال أسلحة فورا

القاهرة - بوابة الوسط

قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا إنه يتوقع أن يرسل أعضاء حلف شمال الأطلسي (ناتو) الأسلحة التي تحتاج إليها أوكرانيا، لكنه شدد على ضرورة القيام بذلك بسرعة قبل أن تشن روسيا هجومًا كبيرًا آخر.

وأوضح كوليبا، عقب اجتماع مع وزراء خارجية الناتو في بروكسل اليوم الخميس: «إما أن تساعدونا الآن وأنا أتحدث عن مسألة أيام وليس أسابيع، أو ستأتي مساعدتكم بعد فوات الأوان. وسيموت الكثير من الأشخاص وسيفقد العديد من المدنيين منازلهم وسيتم تدمير العديد من القرى، لأن هذه المساعدة ستكون قد وصلت متأخرة».

من جانبه، دعا ميخايلو بودولياك، مستشار الرئيس فولوديمير زيلينسكي، وعضو الوفد الأوكراني المشارك في المفاوضات مع روسيا موسكو إلى «إظهار أنها مستعدة للحوار، وخفض مستوى عدوانيتها».

واتهمت موسكو أوكرانيا بالتراجع عن بعض الاقتراحات التي قدمتها خلال محادثاتهما أواخر مارس في مدينة اسطنبول التركية.