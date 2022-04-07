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روسيا تتهم أوكرانيا بـ«التراجع» عن اقتراحات قدمتها في مفاوضات إسطنبول

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 07 أبريل 2022, 02:16 مساء
روسيا تتهم أوكرانيا بـ«التراجع» عن اقتراحات قدمتها في مفاوضات إسطنبول
الوفدان الروسي والأوكراني يلتقيان في إسطنبول بحضور الرئيس إردوغان. (الرئاسة التركية).
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اتهمت روسيا، الخميس، أوكرانيا بالتراجع عن بعض الاقتراحات التي قدمتها خلال المحادثات أواخر مارس في إسطنبول والتي رحبت بها موسكو.

وقال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في مقطع فيديو إن «عدم القدرة مجددا على التوصل إلى اتفاق تفاوضي يثبت نيات كييف الحقيقية وهدفها بإطالة المفاوضات أو حتى إخراجها عن مسارها من خلال التخلي عن التفاهمات التي جرى التوصل إليها»، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

واحتضنت إسطنبول الثلاثاء الماضي جولة من المفاوضات بين الوفدين الأوكراني والروسي، خلصت إلى إعلان رئيس الوفد الأوكراني إحراز «تقدم كافٍ» يسمح بعقد لقاء بين رئيسي البلدين، وفقا لوكالة «فرانس برس».

مفاوضات الوفدين الأوكراني والروسي بإسطنبول
وقال المفاوض الأوكراني، ديفيد أراخميا، إن «نتائج الاجتماع كافية لعقد لقاء على مستوى القادة» مثيرا إمكانية عقد اجتماع بين فولوديمير زيلينسكي، وفلاديمير بوتين، كانت روسيا قد استبعدته، معتبرة أنه سيأتي بـ«نتائج عكسية».

إلى ذلك، نقلت وكالة «إنترفاكس» الروسية عن مفاوض أوكراني قوله، السبت الماضي، إن موسكو قبلت بموقف كييف في مجمله باستثناء قضية شبه جزيرة القرم. وفي هذا الإطار، قال المفاوض الأوكراني، ديفيد أراخاميا، إن تركيا هي المكان الأكثر ترجيحا لاجتماع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وفق الوكالة نفسها.

وأضاف أن الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، اتصل ببوتين وزيلينسكي، الجمعة، «ويبدو أنه يؤكد من جانبه أنهما مستعدان لترتيب اجتماع في المستقبل القريب». غير أن الوكالة عادت وأكدت أن مكان وزمان عقد اجتماع بين الرئيسين لم يتحدد بشكل نهائي.

تفاؤل حذر بالمفاوضات
وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الجمعة، إنه جرى «إحراز بعض التقدم» في محادثات السلام مع أوكرانيا، وإن موسكو تعد ردها على المقترحات الأوكرانية.

وأضاف في إفادة صحفية إن محادثات السلام مع أوكرانيا «يجب أن تستمر، لكن كييف أظهرت تفهما أكبر بكثير للوضع في شبه جزيرة القرم ودونباس، وضرورة أن يكون وضعها محايدا».

فيما كشف الكرملين من جهته أن بوتين أجرى مكالمة هاتفية مع إردوغان، بعد أن استضافت إسطنبول محادثات السلام الروسية-الأوكرانية. وقال إردوغان إن تركيا مستعدة من حيث المبدأ، للعمل كدولة ضامنة لأمن أوكرانيا، لكن سيجري تحديد تفاصيل مثل هذا التحرك، وعرضت أنقرة التوسط في الصراع بين روسيا وأوكرانيا.

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