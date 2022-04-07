بسبب تغريدة.. باريس تستدعي السفير الروسي

القاهرة - بوابة الوسط

استدعى وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، الخميس، من جديد السفير الروسي لدى باريس، بعد نشر السفارة تغريدةً اعتبرها الوزير «غير لائقة» بشأن «الفظائع» المرتبكة في بوتشا الأوكرانية.

وكتب الوزير على «تويتر» «مقابل التغريدة غير اللائقة والمستفزة (التي نشرتها) السفارة الروسية لدى فرنسا بشأن الفظائع المرتبكة في بوتشا، قررتُ استدعاء السفير الروسي إلى وزارة الخارجية هذا الصباح».

وكان الوزير يتحدث عن تغريدة تضمنت عبارة «موقع تصوير» في حين أن موسكو تندّد بـ«فبركة» مشاهد جثث منتشرة في شوارع بوتشا.

وسبق أن استعدعت وزارة الخارجية الفرنسية السفير الروسي لدى باريس، في 25 مارس الماضي، بعد نشره على حسابه على «تويتر» رسومًا كاريكاتورية اعتبرت الدبلوماسية الفرنسية أنها «غير مقبولة».

وحينها، قالت الخارجية الفرنسية: «نجهد لإبقاء قناة حوار ضروري مع روسيا» لكن هذا «السلوك غير ملائم على الإطلاق»، في إشارة خصوصًا إلى رسم كاريكاتوري يظهر الأوروبيين جاثمين أمام العم سام الذي يرمز إلى الولايات المتحدة.

أما الرسم الثاني فيظهر أوروبا مريضة، مستلقية على سرير، ويحقنها جلادان هما الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بمواد مختلفة باسم «النازية الجديدة» و«الخوف من روسيا» و«كوفيد-19».