كييف تتهم المجر بـ«مساعدة» بوتين في حربه على أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

اتّهمت كييف، الخميس، المجر «بمساعدة» الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في حربه على أوكرانيا، غداة تصريحات لرئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، قال فيها إنه مستعدّ لشراء الغاز الروسي بالروبل، خلافًا لسائر دول الاتحاد الأوروبي.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأوكرانية، أوليغ نيكولينكو، في بيان نقلته وكالة «فرانس برس» إن «بودابست انتقلت إلى المرحلة التالية: مساعدة بوتين في مواصلة هجومه على أوكرانيا»، معتبرًا أن المجر بموقفها هذا «تدمّر وحدة الاتحاد الأوروبي».

وأمس الأربعاء، قال أوربان إن بلاده مستعدّة للدفع لروسيا بالروبل مقابل واردات الغاز إذا لزم الأمر، وأضاف في مؤتمر صحفي في بودابست: «ليس هناك أي صعوبة بالنسبة لنا للدفع للغاز بالروبل، فإذا هذا هو ما يطلبه الروس، سندفع بالروبل».

وأوضح أوربان أنه تحدث مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وعرض عليه إجراء لقاء يجمع قادة أوكرانيا وفرنسا وألمانيا. ونقلت وكالة «فرانس برس» عن أوربان قوله «اقترحت على الرئيس بوتين إعلان وقف فوري لإطلاق النار»، مضيفًا أنه عرض عليه المجيء إلى بودابست لإجراء محادثات مع قادة أوكرانيا وفرنسا وألمانيا، وتابع: «قال نعم ولكن بشروط».

خلافات بين المجر وأوكرانيا

في سياق متصل، استدعت وزارة الخارجية المجرية السفير الأوكراني، بعد أيام من تبادل مسؤولي البلدين الانتقادات بشأن موقف المجر من الحرب.

وكتب وزير الخارجية المجري، بيتر زيغارتو، على حسابه في وسائل التواصل الاجتماعي، اليوم «ندين العدوان العسكري، ونقف إلى جانب سيادة أوكرانيا، لكن هذه ليست حربنا، لذلك نريد أن نظل بمعزل عنها»، وفق ما نقل عنه موقع قناة «العربية».

فرض عقوبات على واردات الطاقة الروسية

وأعلنت حكومة المجر رفضها تزويد أوكرانيا بالأسلحة أو السماح بنقلها عبر الحدود المجرية الأوكرانية، ورفضت فرض عقوبات على واردات الطاقة الروسية.

بدوره، انتقد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، موقف حكومة المجر، الإثنين، في خطاب له على التلفزيون الأوكراني، قائلًا إن رئيس الوزراء المجري سيحتاج إلى الاختيار بين موسكو والغرب. في المقابل وصف أوربان، الذي حقق فوزًا ساحقًا في الانتخابات المجرية يوم الأحد، في كلمة له زيلينسكي بأنه أحد الخصوم الذين هزمهم هو وحزبه اليميني.