Atwasat

كييف تتهم المجر بـ«مساعدة» بوتين في حربه على أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 07 أبريل 2022, 10:55 صباحا
كييف تتهم المجر بـ«مساعدة» بوتين في حربه على أوكرانيا
من اليمين: فيكتور أوربان، فلوديمير زيلينسكي، فلاديمير بوتين. (صورة مركبة: بوابة الوسط)
alwasat radio

اتّهمت كييف، الخميس، المجر «بمساعدة» الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في حربه على أوكرانيا، غداة تصريحات لرئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، قال فيها إنه مستعدّ لشراء الغاز الروسي بالروبل، خلافًا لسائر دول الاتحاد الأوروبي.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأوكرانية، أوليغ نيكولينكو، في بيان نقلته وكالة «فرانس برس» إن «بودابست انتقلت إلى المرحلة التالية: مساعدة بوتين في مواصلة هجومه على أوكرانيا»، معتبرًا أن المجر بموقفها هذا «تدمّر وحدة الاتحاد الأوروبي».

وأمس الأربعاء، قال أوربان إن بلاده مستعدّة للدفع لروسيا بالروبل مقابل واردات الغاز إذا لزم الأمر، وأضاف في مؤتمر صحفي في بودابست: «ليس هناك أي صعوبة بالنسبة لنا للدفع للغاز بالروبل، فإذا هذا هو ما يطلبه الروس، سندفع بالروبل».

وأوضح أوربان أنه تحدث مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وعرض عليه إجراء لقاء يجمع قادة أوكرانيا وفرنسا وألمانيا. ونقلت وكالة «فرانس برس» عن أوربان قوله «اقترحت على الرئيس بوتين إعلان وقف فوري لإطلاق النار»، مضيفًا أنه عرض عليه المجيء إلى بودابست لإجراء محادثات مع قادة أوكرانيا وفرنسا وألمانيا، وتابع: «قال نعم ولكن بشروط».

خلافات بين المجر وأوكرانيا
في سياق متصل، استدعت وزارة الخارجية المجرية السفير الأوكراني، بعد أيام من تبادل مسؤولي البلدين الانتقادات بشأن موقف المجر من الحرب.

وكتب وزير الخارجية المجري، بيتر زيغارتو، على حسابه في وسائل التواصل الاجتماعي، اليوم «ندين العدوان العسكري، ونقف إلى جانب سيادة أوكرانيا، لكن هذه ليست حربنا، لذلك نريد أن نظل بمعزل عنها»، وفق ما نقل عنه موقع قناة «العربية».

فرض عقوبات على واردات الطاقة الروسية
وأعلنت حكومة المجر رفضها تزويد أوكرانيا بالأسلحة أو السماح بنقلها عبر الحدود المجرية الأوكرانية، ورفضت فرض عقوبات على واردات الطاقة الروسية.

بدوره، انتقد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، موقف حكومة المجر، الإثنين، في خطاب له على التلفزيون الأوكراني، قائلًا إن رئيس الوزراء المجري سيحتاج إلى الاختيار بين موسكو والغرب. في المقابل وصف أوربان، الذي حقق فوزًا ساحقًا في الانتخابات المجرية يوم الأحد، في كلمة له زيلينسكي بأنه أحد الخصوم الذين هزمهم هو وحزبه اليميني.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

فياريال يصدم بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا

فياريال يصدم بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا
انتهت عبر «WTV».. «الأهلي بنغازي 1 - 0 التحدي» في الدوري الممتاز

انتهت عبر «WTV».. «الأهلي بنغازي 1 - 0 التحدي» في الدوري الممتاز
«هاتريك» كريم بنزيما يضع قدم ريال مدريد بنصف نهائي دوري أبطال أوروبا

«هاتريك» كريم بنزيما يضع قدم ريال مدريد بنصف نهائي دوري أبطال أوروبا
احتدام المعركة بين ماكرون ولوبن قبل 4 أيام من الانتخابات الرئاسية

احتدام المعركة بين ماكرون ولوبن قبل 4 أيام من الانتخابات الرئاسية
أين يتجه المشهد السياسي في ليبيا؟

أين يتجه المشهد السياسي في ليبيا؟
ستولتنبرغ يتوقع أن تستمر الحرب في أوكرانيا «أشهرا وسنوات»

ستولتنبرغ يتوقع أن تستمر الحرب في أوكرانيا «أشهرا وسنوات»
القضاء البريطاني يبرئ إد شيران من تهمة سرقة لحن أغنيته الشهيرة «شيب أوف يو»

القضاء البريطاني يبرئ إد شيران من تهمة سرقة لحن أغنيته الشهيرة «شيب أوف يو»
تونس تحتج رسميا على «تدخّل» تركيا بعد تصريحات إردوغان

تونس تحتج رسميا على «تدخّل» تركيا بعد تصريحات إردوغان
المسابقات تحدد مواعيد 5 مباريات في الدوري الممتاز

المسابقات تحدد مواعيد 5 مباريات في الدوري الممتاز
بعد 7 سنوات على مقتلها.. أميركية تروي محاولاتها إنقاذ ابنتها من «داعش»

بعد 7 سنوات على مقتلها.. أميركية تروي محاولاتها إنقاذ ابنتها من «داعش»
كاركاتير خيري - المواطن والوضع الراهن في ليبيا

كاركاتير خيري - المواطن والوضع الراهن في ليبيا
قيس سعيد: التصويت في الانتخابات البرلمانية المقبلة سيكون على الأفراد وليس القوائم

قيس سعيد: التصويت في الانتخابات البرلمانية المقبلة سيكون على الأفراد وليس ...
«تويتر» تختبر خاصية تتيح تعديل التغريدات

«تويتر» تختبر خاصية تتيح تعديل التغريدات
حبس مدير مصلحة أملاك الدولة ببنغازي و3 موظفين آخرين تصرفوا في عقارات مملوكة للدولة

حبس مدير مصلحة أملاك الدولة ببنغازي و3 موظفين آخرين تصرفوا في عقارات مملوكة ...
شاهد «وسط الخبر».. هل يفلح الحرس البلدي في ضبط الأسعار وكبح الغلاء؟

شاهد «وسط الخبر».. هل يفلح الحرس البلدي في ضبط الأسعار وكبح الغلاء؟
«المركزي»: 11.3 مليار دينار عجزا ماليا خلال الربع الأول من العام الجاري

«المركزي»: 11.3 مليار دينار عجزا ماليا خلال الربع الأول من العام الجاري
عون يرفض المقترحات الخارجية لإدارة عائدات النفط

عون يرفض المقترحات الخارجية لإدارة عائدات النفط
قرعة «الكونفدرالية» تضع الاتحاد أمام الأهلي طرابلس في ربع النهائي

قرعة «الكونفدرالية» تضع الاتحاد أمام الأهلي طرابلس في ربع النهائي
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
إيران تسلم وكالة الطاقة الذرية مستندات حول منشآتها النووية غير المصرح عنها
إيران تسلم وكالة الطاقة الذرية مستندات حول منشآتها النووية غير ...
بايدن يندد بـ«جرائم حرب كبيرة» في أوكرانيا
بايدن يندد بـ«جرائم حرب كبيرة» في أوكرانيا
السلطات الصحية الأوروبية توصي بجرعة معززة ثانية لمن أعمارهم 80 عاما
السلطات الصحية الأوروبية توصي بجرعة معززة ثانية لمن أعمارهم 80 ...
احتدام المعركة بين ماكرون ولوبن قبل 4 أيام من الانتخابات الرئاسية
احتدام المعركة بين ماكرون ولوبن قبل 4 أيام من الانتخابات الرئاسية
أوكرانيا تطلب من «ناتو» مزيد الأسلحة
أوكرانيا تطلب من «ناتو» مزيد الأسلحة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
واشنطن تشعر «بخيبة أمل عميقة» بسبب زيارة الرئيس السوري إلى الإمارات
واشنطن تشعر «بخيبة أمل عميقة» بسبب زيارة الرئيس السوري إلى ......
3 دول آسيوية تعلن عدم ثبوت رؤية الهلال والأحد أول أيام رمضان
3 دول آسيوية تعلن عدم ثبوت رؤية الهلال والأحد أول أيام رمضان...
زعيم الشيشان يعلن انتقال ألف متطوع من بلاده إلى أوكرانيا للقتال مع الروس
زعيم الشيشان يعلن انتقال ألف متطوع من بلاده إلى أوكرانيا ......
الجيش الروسي يعلن أنه سيركز من الآن فصاعدا على «تحرير» شرق أوكرانيا
الجيش الروسي يعلن أنه سيركز من الآن فصاعدا على «تحرير» شرق ......
كييف: واشنطن لا تعارض تسليمنا مقاتلات بولندية
كييف: واشنطن لا تعارض تسليمنا مقاتلات بولندية...
المزيد
كييف تتهم المجر بـ«مساعدة» بوتين في حربه على أوكرانيا
كييف تتهم المجر بـ«مساعدة» بوتين في حربه على أوكرانيا...
خطيبة خاشقجي تعتزم الطعن ضد قرار إحالة قضيته للسعودية
خطيبة خاشقجي تعتزم الطعن ضد قرار إحالة قضيته للسعودية...
القضاء التركي يحيل قضية خاشقجي للسعودية
القضاء التركي يحيل قضية خاشقجي للسعودية...
أوكرانيا تطلب من «ناتو» مزيد الأسلحة
أوكرانيا تطلب من «ناتو» مزيد الأسلحة...
احتدام المعركة بين ماكرون ولوبن قبل 4 أيام من الانتخابات الرئاسية
احتدام المعركة بين ماكرون ولوبن قبل 4 أيام من الانتخابات ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط