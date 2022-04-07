أوكرانيا تطلب من «ناتو» مزيد الأسلحة

القاهرة - بوابة الوسط

طالب وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، الخميس، الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي بتزويد بلاده بمزيد الأسلحة لمحاربة القوات الروسية.

وقال كوليبا لدى وصوله إلى مقر الحلف في بروكسل لحضور اجتماع مع نظرائه من الدول الأعضاء، «جئتُ لأطالب بثلاثة أمور: الأسلحة، الأسلحة ثم الأسلحة. كُلما تسلمناها أسرع، كُلما أُنقذت أرواح أكثر وتجنبنا دمارا أكبر»، حسب وكالة «فرانس برس».

وأمس الأربعاء، أعلنت الولايات المتحدة فرض حزمة جديدة من العقوبات الاقتصادية والمالية على روسيا، وصفتها بأنها «مدمرة» وتستهدف خصوصا المصارف الكبيرة وابنتين للرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وبحسب واشنطن، قد ينهار اقتصاد روسيا بنسبة 15% هذا العام.

وإضافة إلى حظر كل الاستثمارات الجديدة في روسيا، وهو إجراء أعلن الثلاثاء، ستفرض واشنطن أقصى القيود الممكنة على مصرف «سبيربنك» الذي يسيطر بحسب الولايات المتحدة على ثلث الأصول المصرفية الروسية و«ألفا بنك» أكبر مصرف خاص في البلاد.

لكن لا شيء يُنذر بتراجع حدة النزاع الذي توقع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ أن يستمر طويلا «لأشهر وحتى سنوات».