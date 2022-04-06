Atwasat

احتدام المعركة بين ماكرون ولوبن قبل 4 أيام من الانتخابات الرئاسية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 06 أبريل 2022, 10:03 مساء
احتدام المعركة بين ماكرون ولوبن قبل 4 أيام من الانتخابات الرئاسية
صورة مركبة إيمانويل ماكرون (يسار)، ومرشحة اليمين المتطرف مارين لوبن. (الإنترنت)
alwasat radio

يتواجه المرشحان الأوفر حظًا للفوز في الانتخابات الرئاسية الفرنسية، الرئيس المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون، ومرشحة اليمين المتطرف مارين لوبن، عن بعد الأربعاء في وسائل الإعلام، في وقت يتضاءل فيه الفارق بينهما في استطلاعات الرأي.

قبل أربعة أيام من الانتخابات، يشارك ماكرون الذي دخل السباق متأخرًا، ومنافسته لوبن في برنامج «مساء الأربعاء» على شبكة «تي إف 1» تحت عنوان «10 دقائق للإقناع»، على أن يتحدث الرئيس المنتهية ولايته أولًا. ثم يردان على أسئلة تتعلق بأول مئة يوم من رئاستهما في حال الفوز في انتخابات 24 أبريل، وأول القرارات أو المبادرات الرمزية للفائز بالرئاسة، وفق «فرانس برس».

في مواجهة يسار منقسم ويمين يراوح مكانه، تشير كل استطلاعات الرأي منذ أسابيع إلى تأهل الرئيس المنتهية ولايته ومرشحة اليمين المتطرف في الدورة الأولى مع توقع حصولهما على التوالي، على 28% و23% من الأصوات بحسب استطلاع نشره «إيلاب»، الثلاثاء.

ماكرون يستفيد من الحرب الأوكرانية
سيكرر بالتالي المرشحان المنافسة بينهما التي حصلت العام 2017 حين حقق ماكرون فوزًا ساحقًا على لوبن. تحقق مرشحة حزب «التجمع الوطني» التي تستخدم نبرة أكثر هدوءًا، تقدمًا بطيئًا لكن ثابتًا في استطلاعات الرأي حول نوايا التصويت في الدورة الأولى.

وأظهر استطلاع آخر أجراه «كانتار-إيبوكا» أيضًا، الثلاثاء، أنها نالت 23% أيضًا، فيما نال الرئيس المنتهية ولايته 25%، أي بتراجع أربع نقاط بالنسبة إليه في أسبوعين. واستفاد ماكرون بالتأكيد من الحرب في أوكرانيا؛ بسبب الالتفاف حول الحكومة في فترات الأزمات، ما أكسبه 5 إلى 6 نقاط في استطلاعات الرأي، لتصل نسبة التأييد له إلى أكثر من 30% قبل ثلاثة أسابيع.

لكنه يأخذ على محمل الجد احتمال فوز لوبن، وهذا يفسر هجومه على المرشحة وطرح نفسه بمثابة حصن أمام المتطرفين. ويشدد أيضًا على توجهاته الأوروبية خلافًا لمرشحة اليمين المتطرف.

يواجه الرئيس، الذي لطالما اتهم بأنه رئيس الأغنياء، جدلًا كبيرًا ناجمًا عن استعانة السلطات العامة كثيرًا بخدمات شركات استشارية، لا سيما شركة «ماكينزي».

قضية تهرب ضريبي 
وفتح القضاء الفرنسي في 31 مارس تحقيقًا أوليًا في قضية تهرب ضريبي بعد تقرير لمجلس الشيوخ عن تأثير الشركات الاستشارية الخاصة على السياسات العامة.

-  ماكرون ينظم أول مهرجان انتخابي قبل 8 أيام من الانتخابات الرئاسية
-  ماكرون يلتقي أنصاره في تجمع حاشد وسط اشتداد المنافسة مع لوبن

وفي هذا التقرير، أكدت لجنة التحقيق في مجلس الشيوخ أن العقود التي أبرمتها الدولة مع شركات استشارية مثل «ماكينزي» «ازدادت بأكثر من الضعفين» بين 2018 و2021 لتصل مبلغًا قياسيًا بأكثر من مليار يورو في 2021.

اتهم بشكل خاص الكيانات الفرنسية التابعة لشركة «ماكينزي» بـ«خفض العبء الضريبي» بحيث إنها لم تكن ستدفع أي ضرائب على الشركات بين العامين 2011 و2020.

ومنذ ذلك الحين، طالبت المعارضة السياسية للرئيس ماكرون بشكل متكرر بفتح تحقيق في ما تعتبره محاباة عمدت إليها الأغلبية الرئاسية لصالح هذه الشركة الاستشارية. من جهتها، ألغت مارين لوبن عدة تجمعات هذا الأسبوع، بينها زيارة الأربعاء، إلى ضاحية باريس رغبة منها في تجنب أي خطأ قد يؤثر على ارتفاع شعبيتها.

وتستعد لآخر تجمع انتخابي كبير في منطقة محسومة لصالحها، الخميس في بيربينيان (جنوب). وقال مسؤول كبير في حملتها الانتخابية «يجب التقليل من ذلك» وإدارة وتيرة التقدم.

الخميس هو آخر يوم للحملة
أما جان لوك ميلانشون الذي حل في المرتبة الثالثة في استطلاعات الرأي مع 16%، فيأمل في اختراق صفوف هذا الثنائي، كما أظهر مساء الثلاثاء خلال تجمع انتخابي في ليل (شمال) تم نقله في 11 مدينة بفضل الصور المجسمة. يلقي المرشحون بكل ثقلهم في المعركة سعيًا لتحفيز مؤيديهم وإقناع عديد المترديين.

ونسبة امتناع قياسية عن التصويت تخيم على الانتخابات الرئاسية بحسب استطلاعات الرأي، التي أشارت إلى أنها قد تبلغ نحو 30%.

والخميس هو آخر يوم للحملة التي تنتهي منتصف ليل الجمعة، حيث سيكون سبعة من المرشحين الـ12 على التوالي في تجمعات انتخابية في البلاد: فاليري بيكريس (الجمهوريون، يمين) ومارين لوبن، وفابيان روسيل (الحزب الشيوعي) والتروتسكي فيليب بوتو والاشتراكية آن إيدالغو ومرشح البيئيين يانيك جادو، وكذلك مرشح اليمين المتشدد إريك زمور، الذي وعد أنصاره بـ«استرداد» فرنسا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بث مباشر «WTV».. مباراة «الأهلي بنغازي × التحدي» في الدوري الممتاز

بث مباشر «WTV».. مباراة «الأهلي بنغازي × التحدي» في الدوري الممتاز
«هاتريك» كريم بنزيما يضع قدم ريال مدريد بنصف نهائي دوري أبطال أوروبا

«هاتريك» كريم بنزيما يضع قدم ريال مدريد بنصف نهائي دوري أبطال أوروبا
قناة «WTV» تبث استديو تحليليا لمباراة الأهلي بنغازي والتحدي في الدوري

قناة «WTV» تبث استديو تحليليا لمباراة الأهلي بنغازي والتحدي في الدوري
قمة نارية تجمع تشيلسي بريال مدريد في دوري الأبطال وسط ترقب لمصير أنشيلوتي

قمة نارية تجمع تشيلسي بريال مدريد في دوري الأبطال وسط ترقب لمصير أنشيلوتي
ستولتنبرغ يتوقع أن تستمر الحرب في أوكرانيا «أشهرا وسنوات»

ستولتنبرغ يتوقع أن تستمر الحرب في أوكرانيا «أشهرا وسنوات»
القضاء البريطاني يبرئ إد شيران من تهمة سرقة لحن أغنيته الشهيرة «شيب أوف يو»

القضاء البريطاني يبرئ إد شيران من تهمة سرقة لحن أغنيته الشهيرة «شيب أوف يو»
تونس تحتج رسميا على «تدخّل» تركيا بعد تصريحات إردوغان

تونس تحتج رسميا على «تدخّل» تركيا بعد تصريحات إردوغان
بايرن ميونيخ ضيفا ثقيلا على فياريال في ربع نهائي دوري الأبطال

بايرن ميونيخ ضيفا ثقيلا على فياريال في ربع نهائي دوري الأبطال
المسابقات تحدد مواعيد 5 مباريات في الدوري الممتاز

المسابقات تحدد مواعيد 5 مباريات في الدوري الممتاز
بروكسل تدرس حظر كاترينا وماريا ابنتي بوتين

بروكسل تدرس حظر كاترينا وماريا ابنتي بوتين
بعد 7 سنوات على مقتلها.. أميركية تروي محاولاتها إنقاذ ابنتها من «داعش»

بعد 7 سنوات على مقتلها.. أميركية تروي محاولاتها إنقاذ ابنتها من «داعش»
كاركاتير خيري - المواطن والوضع الراهن في ليبيا

كاركاتير خيري - المواطن والوضع الراهن في ليبيا
قيس سعيد: التصويت في الانتخابات البرلمانية المقبلة سيكون على الأفراد وليس القوائم

قيس سعيد: التصويت في الانتخابات البرلمانية المقبلة سيكون على الأفراد وليس ...
في إطار العقوبات.. هولندا تحجز على 14 يختا روسيا

في إطار العقوبات.. هولندا تحجز على 14 يختا روسيا
كورتوا: ريال مدريد لا يستحق الانتقادات

كورتوا: ريال مدريد لا يستحق الانتقادات
حبس مدير مصلحة أملاك الدولة ببنغازي و3 موظفين آخرين تصرفوا في عقارات مملوكة للدولة

حبس مدير مصلحة أملاك الدولة ببنغازي و3 موظفين آخرين تصرفوا في عقارات مملوكة ...
ليفربول يضع قدما في نصف نهائي أبطال أوروبا بالفوز على بنفيكا

ليفربول يضع قدما في نصف نهائي أبطال أوروبا بالفوز على بنفيكا
شاهد «وسط الخبر».. هل يفلح الحرس البلدي في ضبط الأسعار وكبح الغلاء؟

شاهد «وسط الخبر».. هل يفلح الحرس البلدي في ضبط الأسعار وكبح الغلاء؟
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
ستولتنبرغ يتوقع أن تستمر الحرب في أوكرانيا «أشهرا وسنوات»
ستولتنبرغ يتوقع أن تستمر الحرب في أوكرانيا «أشهرا وسنوات»
بوتين: أوكرانيا وراء «الاستفزازات السافرة» في بوتشا
بوتين: أوكرانيا وراء «الاستفزازات السافرة» في بوتشا
ألمانيا لن توقف العزل الصحي الإجباري لمكافحة «كوفيد-19»
ألمانيا لن توقف العزل الصحي الإجباري لمكافحة «كوفيد-19»
أوربان: المجر مستعدة للدفع لروسيا بالروبل مقابل الغاز
أوربان: المجر مستعدة للدفع لروسيا بالروبل مقابل الغاز
إيران تسلم وكالة الطاقة الذرية مستندات حول منشآتها النووية غير المصرح عنها
إيران تسلم وكالة الطاقة الذرية مستندات حول منشآتها النووية غير ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
واشنطن تشعر «بخيبة أمل عميقة» بسبب زيارة الرئيس السوري إلى الإمارات
واشنطن تشعر «بخيبة أمل عميقة» بسبب زيارة الرئيس السوري إلى ......
3 دول آسيوية تعلن عدم ثبوت رؤية الهلال والأحد أول أيام رمضان
3 دول آسيوية تعلن عدم ثبوت رؤية الهلال والأحد أول أيام رمضان...
زعيم الشيشان يعلن انتقال ألف متطوع من بلاده إلى أوكرانيا للقتال مع الروس
زعيم الشيشان يعلن انتقال ألف متطوع من بلاده إلى أوكرانيا ......
الجيش الروسي يعلن أنه سيركز من الآن فصاعدا على «تحرير» شرق أوكرانيا
الجيش الروسي يعلن أنه سيركز من الآن فصاعدا على «تحرير» شرق ......
كييف: واشنطن لا تعارض تسليمنا مقاتلات بولندية
كييف: واشنطن لا تعارض تسليمنا مقاتلات بولندية...
المزيد
احتدام المعركة بين ماكرون ولوبن قبل 4 أيام من الانتخابات الرئاسية
احتدام المعركة بين ماكرون ولوبن قبل 4 أيام من الانتخابات ......
السلطات الصحية الأوروبية توصي بجرعة معززة ثانية لمن أعمارهم 80 عاما
السلطات الصحية الأوروبية توصي بجرعة معززة ثانية لمن أعمارهم ......
بايدن يندد بـ«جرائم حرب كبيرة» في أوكرانيا
بايدن يندد بـ«جرائم حرب كبيرة» في أوكرانيا...
إيران تسلم وكالة الطاقة الذرية مستندات حول منشآتها النووية غير المصرح عنها
إيران تسلم وكالة الطاقة الذرية مستندات حول منشآتها النووية ......
أوربان: المجر مستعدة للدفع لروسيا بالروبل مقابل الغاز
أوربان: المجر مستعدة للدفع لروسيا بالروبل مقابل الغاز...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط