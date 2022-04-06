بايدن يندد بـ«جرائم حرب كبيرة» في أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

ندد الرئيس الأميركي جو بايدن، الأربعاء، بـ«جرائم حرب كبيرة» متحدثًا عن «الجثث التي تركت في الشوارع بعد انسحاب الروس» و«إعدام مدنيين بدم بارد» في مدينة بوتشا قرب كييف.

وقال، خلال مؤتمر نقابي في واشنطن، «ما يحدث لا يصنف أقل من جرائم حرب كبيرة. على الدول المسؤولة أن تتعاون لمحاسبة المسؤولين» عن ارتكابها، متعهدًا بـ«خنق التنمية الاقتصادية لروسيا لسنوات»، وفق «فرانس برس».

مواجهة «جرائم الحرب»

وحض الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الأمم المتحدة، الثلاثاء، على التحرك «فورًا» لمواجهة «جرائم الحرب» التي ترتكبها روسيا في بلاده وفق قوله، وإلا فسيتعين على الأمم المتحدة «إغلاق أبوابها ببساطة». كما دعا زيلينسكي إلى طرد روسيا من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وإلى إصلاح نظام الهيئة الأممية، بحيث «لا يكون حق النقض يعني حق الموت».

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وطالب الرئيس الأوكراني بـ«محاسبة» روسيا لارتكابها «جرائم الحرب» خلال حربها على بلاده. وقال زيلينسكي خلال وصف للفظائع المزعومة في بوتشا: «أشخاص قتلوا في شققهم ومنازلهم... ومدنيون سحقوا بدبابات أثناء جلوسهم في سياراتهم في منتصف الطريق، فقط لمجرد المتعة»، مضيفًا: «المحاسبة يجب أن تكون حتمية». وأشار إلى أن «مئات الآلاف» من الأوكرانيين رُحِّلوا إلى روسيا.

ادعاءات موثوقة

وأكدت مسؤولة كبيرة أمام مجلس الأمن، الثلاثاء، أن الأمم المتحدة «تلقت ادعاءات موثوقة بأن القوات الروسية استخدمت قنابل عنقودية في مناطق مأهولة 24 مرة على الأقل» في أوكرانيا منذ الغزو الذي بدأ في 24 فبراير.

وأضافت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، روزماري ديكارلو، «نشعر بقلق عميق إزاء الاستخدام المستمر لأسلحة متفجرة ذات تأثير واسع النطاق»، مشيرة إلى أن هذه الأسلحة هي التي تتسبب في أكبر عدد من الضحايا المدنيين في الحرب.

حملة قتل وتعذيب واغتصاب متعمد

ندد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الثلاثاء، بـ«حملة قتل وتعذيب واغتصاب متعمدة» في مدينة بوتشا الأوكرانية التي عثر فيها على عشرات الجثث بعد انسحاب القوات الروسية منها. وقال قبل توجهه إلى بروكسل: «ما رأيناه في بوتشا ليس عملًا منفردًا لوحدة منحرفة. إنها حملة متعمدة للقتل والتعذيب والاغتصاب وارتكاب فظائع».

وأعرب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، الثلاثاء، عن تخوفه من اكتشاف «فظائع أخرى» في الأراضي الأوكرانية التي استعيدت من القوات الروسية.

وقال، خلال مؤتمر صحفي في بروكسل، «أخشى أن نشهد فظائع أخرى. ما زال الروس يسيطرون على جزء من الأراضي الأوكرانية. وعندما تستعاد، قد نكتشف مزيد المقابر الجماعية ومزيد الفظائع ومزيد جرائم حرب، وهذا يؤكد أهمية إجراء تحقيقات لتقديم مرتكبيها إلى العدالة».