Atwasat

بايدن يندد بـ«جرائم حرب كبيرة» في أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 06 أبريل 2022, 07:50 مساء
بايدن يندد بـ«جرائم حرب كبيرة» في أوكرانيا
الرئيس الأميركي جو بايدن. (الإنترنت)
alwasat radio

ندد الرئيس الأميركي جو بايدن، الأربعاء، بـ«جرائم حرب كبيرة» متحدثًا عن «الجثث التي تركت في الشوارع بعد انسحاب الروس» و«إعدام مدنيين بدم بارد» في مدينة بوتشا قرب كييف.

وقال، خلال مؤتمر نقابي في واشنطن، «ما يحدث لا يصنف أقل من جرائم حرب كبيرة. على الدول المسؤولة أن تتعاون لمحاسبة المسؤولين» عن ارتكابها، متعهدًا بـ«خنق التنمية الاقتصادية لروسيا لسنوات»، وفق «فرانس برس».

مواجهة «جرائم الحرب»
وحض الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الأمم المتحدة، الثلاثاء، على التحرك «فورًا» لمواجهة «جرائم الحرب» التي ترتكبها روسيا في بلاده وفق قوله، وإلا فسيتعين على الأمم المتحدة «إغلاق أبوابها ببساطة». كما دعا زيلينسكي إلى طرد روسيا من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وإلى إصلاح نظام الهيئة الأممية، بحيث «لا يكون حق النقض يعني حق الموت».

- زيلينسكي يلقي كلمة أمام مجلس الأمن غداة زيارته بوتشا
- زيلينسكي يتهم القوات الروسية بارتكاب «إبادة» في أوكرانيا

وطالب الرئيس الأوكراني بـ«محاسبة» روسيا لارتكابها «جرائم الحرب» خلال حربها على بلاده. وقال زيلينسكي خلال وصف للفظائع المزعومة في بوتشا: «أشخاص قتلوا في شققهم ومنازلهم... ومدنيون سحقوا بدبابات أثناء جلوسهم في سياراتهم في منتصف الطريق، فقط لمجرد المتعة»، مضيفًا: «المحاسبة يجب أن تكون حتمية». وأشار إلى أن «مئات الآلاف» من الأوكرانيين رُحِّلوا إلى روسيا.

 ادعاءات موثوقة 
وأكدت مسؤولة كبيرة أمام مجلس الأمن، الثلاثاء، أن الأمم المتحدة «تلقت ادعاءات موثوقة بأن القوات الروسية استخدمت قنابل عنقودية في مناطق مأهولة 24 مرة على الأقل» في أوكرانيا منذ الغزو الذي بدأ في 24 فبراير.

وأضافت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، روزماري ديكارلو، «نشعر بقلق عميق إزاء الاستخدام المستمر لأسلحة متفجرة ذات تأثير واسع النطاق»، مشيرة إلى أن هذه الأسلحة هي التي تتسبب في أكبر عدد من الضحايا المدنيين في الحرب.

حملة قتل وتعذيب واغتصاب متعمد
ندد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الثلاثاء، بـ«حملة قتل وتعذيب واغتصاب متعمدة» في مدينة بوتشا الأوكرانية التي عثر فيها على عشرات الجثث بعد انسحاب القوات الروسية منها. وقال قبل توجهه إلى بروكسل: «ما رأيناه في بوتشا ليس عملًا منفردًا لوحدة منحرفة. إنها حملة متعمدة للقتل والتعذيب والاغتصاب وارتكاب فظائع».

وأعرب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، الثلاثاء، عن تخوفه من اكتشاف «فظائع أخرى» في الأراضي الأوكرانية التي استعيدت من القوات الروسية.

وقال، خلال مؤتمر صحفي في بروكسل، «أخشى أن نشهد فظائع أخرى. ما زال الروس يسيطرون على جزء من الأراضي الأوكرانية. وعندما تستعاد، قد نكتشف مزيد المقابر الجماعية ومزيد الفظائع ومزيد جرائم حرب، وهذا يؤكد أهمية إجراء تحقيقات لتقديم مرتكبيها إلى العدالة».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

قمة نارية تجمع تشيلسي بريال مدريد في دوري الأبطال وسط ترقب لمصير أنشيلوتي

قمة نارية تجمع تشيلسي بريال مدريد في دوري الأبطال وسط ترقب لمصير أنشيلوتي
القضاء البريطاني يبرئ إد شيران من تهمة سرقة لحن أغنيته الشهيرة «شيب أوف يو»

القضاء البريطاني يبرئ إد شيران من تهمة سرقة لحن أغنيته الشهيرة «شيب أوف يو»
بايرن ميونيخ ضيفا ثقيلا على فياريال في ربع نهائي دوري الأبطال

بايرن ميونيخ ضيفا ثقيلا على فياريال في ربع نهائي دوري الأبطال
المسابقات تحدد مواعيد 5 مباريات في الدوري الممتاز

المسابقات تحدد مواعيد 5 مباريات في الدوري الممتاز
بروكسل تدرس حظر كاترينا وماريا ابنتي بوتين

بروكسل تدرس حظر كاترينا وماريا ابنتي بوتين
بعد 7 سنوات على مقتلها.. أميركية تروي محاولاتها إنقاذ ابنتها من «داعش»

بعد 7 سنوات على مقتلها.. أميركية تروي محاولاتها إنقاذ ابنتها من «داعش»
كاركاتير خيري - المواطن والوضع الراهن في ليبيا

كاركاتير خيري - المواطن والوضع الراهن في ليبيا
قيس سعيد: التصويت في الانتخابات البرلمانية المقبلة سيكون على الأفراد وليس القوائم

قيس سعيد: التصويت في الانتخابات البرلمانية المقبلة سيكون على الأفراد وليس ...
في إطار العقوبات.. هولندا تحجز على 14 يختا روسيا

في إطار العقوبات.. هولندا تحجز على 14 يختا روسيا
كورتوا: ريال مدريد لا يستحق الانتقادات

كورتوا: ريال مدريد لا يستحق الانتقادات
حبس مدير مصلحة أملاك الدولة ببنغازي و3 موظفين آخرين تصرفوا في عقارات مملوكة للدولة

حبس مدير مصلحة أملاك الدولة ببنغازي و3 موظفين آخرين تصرفوا في عقارات مملوكة ...
ليفربول يضع قدما في نصف نهائي أبطال أوروبا بالفوز على بنفيكا

ليفربول يضع قدما في نصف نهائي أبطال أوروبا بالفوز على بنفيكا
شاهد «وسط الخبر».. هل يفلح الحرس البلدي في ضبط الأسعار وكبح الغلاء؟

شاهد «وسط الخبر».. هل يفلح الحرس البلدي في ضبط الأسعار وكبح الغلاء؟
«المركزي»: 11.3 مليار دينار عجزا ماليا خلال الربع الأول من العام الجاري

«المركزي»: 11.3 مليار دينار عجزا ماليا خلال الربع الأول من العام الجاري
ألمانيا تفكك أكبر منصة بيع روسية على «الشبكة المظلمة».. وتصادر عملات بيتكوين بقيمة 23 مليون يورو

ألمانيا تفكك أكبر منصة بيع روسية على «الشبكة المظلمة».. وتصادر عملات بيتكوين ...
تصريح مثير من «توخيل» قبل مواجهة ريال مدريد

تصريح مثير من «توخيل» قبل مواجهة ريال مدريد
الجيش الروسي يعلن إسقاط مروحيتين حاولتا إجلاء قادة عسكريين أوكرانيين من ماريوبول

الجيش الروسي يعلن إسقاط مروحيتين حاولتا إجلاء قادة عسكريين أوكرانيين من ماريوبول
عون يرفض المقترحات الخارجية لإدارة عائدات النفط

عون يرفض المقترحات الخارجية لإدارة عائدات النفط
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
أوكرانيا تدعو سكان الشرق إلى إخلاء المنطقة «فورًا»
أوكرانيا تدعو سكان الشرق إلى إخلاء المنطقة «فورًا»
ستولتنبرغ يتوقع أن تستمر الحرب في أوكرانيا «أشهرا وسنوات»
ستولتنبرغ يتوقع أن تستمر الحرب في أوكرانيا «أشهرا وسنوات»
بوتين: أوكرانيا وراء «الاستفزازات السافرة» في بوتشا
بوتين: أوكرانيا وراء «الاستفزازات السافرة» في بوتشا
ألمانيا لن توقف العزل الصحي الإجباري لمكافحة «كوفيد-19»
ألمانيا لن توقف العزل الصحي الإجباري لمكافحة «كوفيد-19»
أوربان: المجر مستعدة للدفع لروسيا بالروبل مقابل الغاز
أوربان: المجر مستعدة للدفع لروسيا بالروبل مقابل الغاز
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
واشنطن تشعر «بخيبة أمل عميقة» بسبب زيارة الرئيس السوري إلى الإمارات
واشنطن تشعر «بخيبة أمل عميقة» بسبب زيارة الرئيس السوري إلى ......
3 دول آسيوية تعلن عدم ثبوت رؤية الهلال والأحد أول أيام رمضان
3 دول آسيوية تعلن عدم ثبوت رؤية الهلال والأحد أول أيام رمضان...
زعيم الشيشان يعلن انتقال ألف متطوع من بلاده إلى أوكرانيا للقتال مع الروس
زعيم الشيشان يعلن انتقال ألف متطوع من بلاده إلى أوكرانيا ......
الجيش الروسي يعلن أنه سيركز من الآن فصاعدا على «تحرير» شرق أوكرانيا
الجيش الروسي يعلن أنه سيركز من الآن فصاعدا على «تحرير» شرق ......
كييف: واشنطن لا تعارض تسليمنا مقاتلات بولندية
كييف: واشنطن لا تعارض تسليمنا مقاتلات بولندية...
المزيد
السلطات الصحية الأوروبية توصي بجرعة معززة ثانية لمن أعمارهم 80 عاما
السلطات الصحية الأوروبية توصي بجرعة معززة ثانية لمن أعمارهم ......
بايدن يندد بـ«جرائم حرب كبيرة» في أوكرانيا
بايدن يندد بـ«جرائم حرب كبيرة» في أوكرانيا...
إيران تسلم وكالة الطاقة الذرية مستندات حول منشآتها النووية غير المصرح عنها
إيران تسلم وكالة الطاقة الذرية مستندات حول منشآتها النووية ......
أوربان: المجر مستعدة للدفع لروسيا بالروبل مقابل الغاز
أوربان: المجر مستعدة للدفع لروسيا بالروبل مقابل الغاز...
ألمانيا لن توقف العزل الصحي الإجباري لمكافحة «كوفيد-19»
ألمانيا لن توقف العزل الصحي الإجباري لمكافحة «كوفيد-19»...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط