ألمانيا لن توقف العزل الصحي الإجباري لمكافحة «كوفيد-19»

القاهرة - بوابة الوسط

قال وزير الصحة الألماني كارل لوترباخ، اليوم الأربعاء، إن ألمانيا لن توقف العزل الإجباري لمعظم من أصيبوا بمرض كوفيد-19، متراجعًا عن سياسته بعد مخاوف من أن رفع قيود العزل الصحي قد يشير إلى أن الجائحة انتهت.



أضاف الوزير على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» «فيروس كورونا ليس نزلة برد. لذا يتعين استمرار العزل بعد الإصابة». وتابع أنه أخطأ باقتراح إنهاء العزل الإجباري، وفق وكالة «رويترز» وظهرت فكرة إنهاء الحجر الصحي، باستثناء الأطقم الطبية، بعد زيادة الإصابات في الأسابيع الماضية، مما أثر على العاملين في المستشفيات وغيرها من أماكن العمل.

تراجع إصابات «كورونا» في ألمانيا

وقال لوترباخ إنه قدم هذا الاقتراح بهدف تخفيف العبء عن عاتق السلطات الصحية التي تضطر لإصدار أمر بالحجر الصحي والعزل. لكنه ذكر يوم الأربعاء أنه أرسل إشارة خاطئة بأن الجائحة انتهت والخطر انقضى. وتابع خلال مؤتمر صحفي «هذا ليس هو الوضع»، مشيرًا إلى أن الوفيات بالمرض لا تزال تتجاوز 300 يوميًا. ولن يكون المخالطون لشخص مصاب ملزمين بالحجر الصحي بدءًا من الأول من مايو، لكن السلطات تحثهم بشدة على فعل ذلك.

وتراجعت الإصابات اليومية الأسبوع الماضي حيث سجلت ألمانيا 214985 إصابة جديدة يوم الأربعاء، أي ما يقل بنحو 20% عن الأسبوع الماضي. وتجاوز إجمالي الإصابات منذ بدء الجائحة 22 مليونًا في حين بلغت الوفيات 130708. وتعرض لوترباخ لانتقادات بسبب تراجعه عن سياسته، لكنه قال اليوم الأربعاء إنه لن يستقيل.

وقال إنه يتوقع موافقة البرلمان على تشريع غدًا الخميس يلزم من تجاوزت أعمارهم 60 عامًا بالتطعيم بحلول الأول من أكتوبر، مما يترك المجال مفتوحًا بخصوص إلزام الأصغر سنًا بالتطعيم في وقت لاحق.