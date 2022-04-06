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ستولتنبرغ يتوقع أن تستمر الحرب في أوكرانيا «أشهرا وسنوات»

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 06 أبريل 2022, 04:22 مساء
ستولتنبرغ يتوقع أن تستمر الحرب في أوكرانيا «أشهرا وسنوات»
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، (أرشيفية: الإنترنت)
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حذر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ الأربعاء من أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يتخل عن رغبته في السيطرة على كامل أوكرانيا مرجحًا أن تستمر الحرب «لأشهر وحتى سنوات».

وقال ستولتنبرغ قبل اجتماع وزراء خارجية الحلف «علينا أن نكون واقعيين. قد تستمر الحرب لفترة طويلة، لأشهر وحتى لسنوات. لذلك علينا أن نكون مستعدين لمسار طويل، من حيث تقديم الدعم لأوكرانيا والاستمرار في العقوبات وتعزيز دفاعاتنا»، وفق «فرانس برس».

ودعت كييف الأربعاء سكان شرق أوكرانيا إلى إخلاء المنطقة «فورًا»، وسط مخاوف من هجوم كبير للجيش الروسي على حوض دونباس الذي أصبح الآن هدفًا أساسيًا للكرملين. 

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ونقلت وزارة الاندماج على «تلغرام» عن نائبة رئيس الوزراء إيرينا فيريشتشوك قولها إن السلطات الإقليمية «تدعو السكان إلى مغادرة هذه الأراضي وبذل قصارى جهدهم لضمان أن تجري عمليات الإجلاء بطريقة منظمة»، مضيفة أنه يجب القيام بذلك «فورًا» تحت وطأة «المخاطرة بالموت».

تحذير من استعداد روسيا للسيطرة على كامل منطقة دونباس الأوكرانية
وأعلن حاكم منطقة لوغانسك في شرق أوكرانيا سيرغي غاداي، الإثنين الماضي، أن القوات الروسية تستعد «لشن هجوم ضخم» على القوات الأوكرانية، مضيفًا في رسالة عبر الفيديو: «نرى معدات تصل من اتجاهات مختلفة. نرى الروس يعززون صفوفهم ويتزودون بالوقود (...) نحن ندرك أنهم يستعدون لهجوم ضخم».

من جهته، قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، خلال مؤتمر صحفي الثلاثاء، إن روسيا تعزز صفوفها من أجل «السيطرة على كامل منطقة دونباس»، في شرق أوكرانيا، وإنشاء «جسر بري مع شبه جزيرة القرم» التي ضمتها موسكو العام 2014. وحذّر ستولتنبرغ قائلا «نحن في مرحلة حاسمة من الحرب»، وفق وكالة فرانس برس.

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