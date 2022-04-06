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بعد 7 سنوات على مقتلها.. أميركية تروي محاولاتها إنقاذ ابنتها من «داعش»

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 06 أبريل 2022, 02:36 مساء
بعد 7 سنوات على مقتلها.. أميركية تروي محاولاتها إنقاذ ابنتها من «داعش»
صورة غير مؤرخة لكايلا مولر ووالدتها مارشا قدّمتها العائلة لوكالة «فرانس برس» في 6 فبراير 2015. (أ ف ب)
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روت والدة شابة أميركية أخذها تنظيم «داعش» رهينة في سورية سنة 2013، خلال محاكمة أحد المشتبه بهم، الجهود التي بذلتها لإقناع الخاطفين بالإفراج عن ابنتها لكن دون جدوى.

بعد سبع سنوات على مقتل كايلا مولر، قدّمت والدتها مارشا شهادة مؤثّرة في المحكمة الفدرالية بالقرب من واشنطن حيث يحاكم منذ أسبوع الشافعي الشيخ، وهو شاب في الثالثة والثلاثين من العمر جرّد من جنسيته البريطانية لانتمائه إلى التنظيم الإرهابي، وفق وكالة «فرانس برس».

وأوقف الشافعي الشيخ في سورية في 2018 وهو متّهم بانتمائه لخلية تابعة للتنظيم متخصصة في اختطاف رهائن غربيين وإعدامهم أُطلق عليها اسم «بيتلز» (نسبة إلى الفرقة الموسيقية البريطانية) لتميّز أعضائها بلكنة بريطانية في الكلام. وكانت كايلا مولر إحدى رهائنهم، إلى جانب ما لا يقل عن 26 صحفيًا وعاملًا آخر في المجال الإنساني.

سافرت لسورية للمساعدة فخطفها «داعش»
وكشفت مارشا أن ابنتها «لطالما أرادت مساعدة الغير»، راوية كيف قصدت كايلا سورية بعدما عملت في ميتم في الهند ودرّست الإنجليزية للاجئين من التيبت في دارامسالا، وفق الوكالة الفرنسية.

وفي أغسطس 2013، اختطفت الشابة التي لم تكن قد بلغت بعد الخامسة والعشرين عندما كانت مع صديقها السوري رضوان السفرجلاني في طريقهما نحو مستشفى ليصلح الأخير هوائيا ساتليا.

وطالب سجّانوها بخمسة ملايين دولار للإفراج عنها، أو إطلاق شابة باكستانية في المقابل هي عافية صديقي المسجونة في الولايات المتحدة بتهمة محاولة قتل جنود أميركيين. وهم كتبوا في رسالة موجّهة إلى عائلة مولر «لا نريد إيذاءها. فهي كالضيفة في مقامنا»، لكن مع التهديد بأن كايلا ستبقى «مسجونة مدى الحياة مثل عافية صديقي» في حال لم تُلبَّ طلباتهم.

وردّ والدا الشابة في إحدى رسائلهما بأن «المبلغ المطلوب خيالي لعائلة محدودة الموارد»، ولفتا في رسالة أخرى إلى أن الوالد قد تقاعد للتوّ. وسرعان ما أتى الجواب ومفاده «التقاعد لن يساعدكم على لقاء ابنتكم، فعودوا إلى العمل لكسب المال».

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دور البغدادي في تعذيب كايلا
وأكّدت الحكومة الأميركية للوالدين أن الجهاديين «لن يلحقوا الأذى بامرأة». فسجّلت مارشا مولر شريط فيديو موجّهًا إلى زعيم التنظيم، أبوبكر البغدادي، جاء فيه «كايلا ليست عدوّتكم، فأطلقوا ابنتنا رأفة بها»، 

وهي لم توضح في المحكمة الدور الذي أداه البغدادي في تعذيب ابنتها. غير أن المدعي العام جون غيبس أفاد عند انطلاق المحاكمة بأن امرأة أيزيدية احتجزها تنظيم «داعش» ستقدّم إفادة أمام هيئة المحلّفين تخبر فيها كيف سُلّمت كايلا مولر إلى البغدادي، وحولت إلى «سبية واغتصبت مرّات عدّة»، وفق «فرانس برس».

وفي فبراير 2015، بعد أشهر من الصمت، كشف التنظيم لأهل الشابة أن كايلا قتلت في غارة جويّة نفّذها الأردن. وهي رواية لم تقنع السلطات الأميركية بتاتًا.

ويحاكم الشافعي الشيخ في الولايات المتحدة على خلفية مقتلها، فضلا عن إعدام ثلاث رهائن أميركيين آخرين في عملية جرى تصويرها في أشرطة دعائية للتنظيم.

وخلال إحدى الجلسات قال صديق كايلا مولر وهو سوري، للمتهّم بالعربية إن جزاءه جهنّم. وبعد التوبيخ، سمح القاضي تي. اس. إيليس للسفرجلاني بالبقاء في قاعة المحكمة، باعتبار أن تصريحاته لا تنطوي «على تهديد» بل بالأحرى على «تنبّؤ».

ويقرّ الشافعي الشيخ بأنه قاتل في صفوف «داعش» لكنه ينفي انتماءه إلى خليّة «بيتلز» رغم مقابلات تثبت ذلك وإقرار ألكسندا كوتي بالذنب. وهو كان قد أوقف مع هذا الأخير على يد القوّات الكردية السورية. ومن المرتقب أن تستمرّ محاكمته أسبوعين بعد. وهو يواجه عقوبة السجن مدى الحياة، بعدما تعهّدت الولايات المتحدة عدم فرض عقوبة الإعدام عليه في مسعاها للحصول على تعاون القضاء البريطاني.

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