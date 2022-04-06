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جونسون: عمليات القتل في بوتشا الأوكرانية ليست أقل بكثير من إبادة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 06 أبريل 2022, 02:30 مساء
جونسون: عمليات القتل في بوتشا الأوكرانية ليست أقل بكثير من إبادة
بوريس جونسون. (الإنترنت)
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أكد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الأربعاء، أن المجزرة المفترضة التي تتهم كييف الروس بارتكابها في بوتشا الأوكرانية «لا تبدو أقل بكثير من إبادة بالنسبة» له.

ونقلت وكالة «فرانس برس» عن جونسون قوله للصحفيين: «لا شك لديَّ في أن المجتمع الدولي، وفي مقدّمته بريطانيا، سيتحرّك مجددًا بشكل متزامن لفرض مزيد العقوبات على نظام (الرئيس الروسي) فلاديمير بوتين».

وتتهم كييف موسكو بارتكاب «إبادة جماعية» و«جرائم حرب» في مدينة بوتشا، وذلك بعد العثور على جثث عشرات المدنيين، إثر انسحاب القوات الروسية منها، وقال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي خلال زيارة إلى المدينة «إنها جرائم حرب، وسيصنفها العالم إبادة جماعية».

بدورها، نفت روسيا «قطعًا» كل الاتهامات الموجهة إليها بارتكاب «إبادة جماعية» في أوكرانيا، وقال الناطق باسم الكرملين، ديميتري بيسكوف: «نرفض رفضًا قاطعًا كل الاتهامات»، مؤكدًا أن خبراء وزارة الدفاع الروسية عثروا على مؤشرات تظهر «تزوير مقاطع فيديو» و«أنباء كاذبة»، في المشاهد التي عرضتها السلطات الأوكرانية كأدلة على وقوع مجازر تتهم روسيا بارتكابها، وفق وكالة «فرانس برس».

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