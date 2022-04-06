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بابا الفاتيكان يندد بـ«وحشية تزداد فظاعة» في أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 06 أبريل 2022, 10:37 صباحا
بابا الفاتيكان يندد بـ«وحشية تزداد فظاعة» في أوكرانيا
مدينة بوتشا الواقعة خارج كييف. (الإنترنت)
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ندد بابا الفاتيكان فرانسيس، الأربعاء، بـ«وحشية تزداد فظاعة» ترتكب في أوكرانيا و«تشمل مدنيين» أيضا في إشارة إلى «مجزرة بوتشا».

وقال فرانسيس: «الأنباء الأخيرة عن الحرب في أوكرانيا (..) تدل على فظائع جديدة مثل مجزرة بوتشا، وحشية تزداد فظاعة ترتكب أيضا في حق مدنيين ونساء وأطفال»، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

وتتهم كييف موسكو بارتكاب «إبادة جماعية» و«جرائم حرب» في مدينة بوتشا، وذلك بعد العثور على جثث عشرات المدنيين، إثر انسحاب القوات الروسية منها، وقال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي خلال زيارة إلى المدينة «إنها جرائم حرب، وسيصنفها العالم إبادة جماعية».

بدورها، نفت روسيا «قطعا» كل الاتهامات الموجهة إليها بارتكاب «إبادة جماعية» في أوكرانيا، وقال الناطق باسم الكرملين، ديميتري بيسكوف: «نرفض رفضا قاطعا كل الاتهامات»، مؤكدًا أن خبراء وزارة الدفاع الروسية عثروا على مؤشرات تظهر «تزوير مقاطع فيديو» و«أنباء كاذبة»، في المشاهد التي عرضتها السلطات الأوكرانية كأدلة على وقوع مجازر تتهم روسيا بارتكابها، وفق وكالة «فرانس برس».

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