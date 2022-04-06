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أميركا ستقدم مساعدة عسكرية إضافية لأوكرانيا بـ 100 مليون دولار

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 06 أبريل 2022, 09:16 صباحا
أميركا ستقدم مساعدة عسكرية إضافية لأوكرانيا بـ 100 مليون دولار
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن. (أرشيفية: ا ف ب)
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أعلن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، أن الولايات المتحدة ستقدم لأوكرانيا مساعدة عسكرية إضافية بقيمة 100 مليون دولار لمساعدتها على التصدي للغزو الروسي، بعد التقارير التي أفادت بارتكاب القوات الروسية فظائع في أنحاء عدة من هذا البلد.

وقال بلينكن في بيان أمس الثلاثاء، «لقد سمحتُ، بناء على تفويض من الرئيس حصلت عليه في وقت سابق اليوم، بالإفراج فورا عن مساعدة أمنية تصل قيمتها إلى 100 مليون دولار لتلبية حاجة أوكرانيا الملحة لمزيد من الأنظمة المضادة للدروع»، حسب وكالة «فرانس برس».

كما ندد بلينكن، بـ«حملة القتل والتعذيب والاغتصاب المتعمد» في مدينة بوتشا الأوكرانية التي عثر فيها على عشرات الجثث بعد انسحاب القوات الروسية منها.

وقال: «ما رأيناه في بوتشا ليس عملا منفردا لوحدة منحرفة. إنها حملة متعمدة للقتل والتعذيب والاغتصاب وارتكاب فظائع»، وفق الوكالة الفرنسية.

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