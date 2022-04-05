تفاصيل قرار إيطاليا طرد 30 دبلوماسيا روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن وزير الخارجية الإيطالي، لويغي دي مايو، خلال زيارة لبرلين، قرار إيطاليا طرد 30 دبلوماسيا روسيا، معتبرا إياهم أشخاصا غير مرغوب فيهم، في إشارة إلى أسباب تتعلق بالأمن القومي.

وبدوره استدعى الأمين العام لوزارة الخارجية الإيطالية، السفير إيتوري سيكوي، السفير الروسي في روما، سيرجي رازوف، إلى الوزارة بناءً على تعليمات من الوزير لإخطاره بقرار الحكومة الإيطالية وفقا لموقع «ديكود 39» الإيطالي.

الاتفاق مع شركاء أوروبيين وأطلسيين

وقال دي مايو إن الإجراء جرى اتخاذه بالاتفاق مع شركاء أوروبيين وأطلسيين آخرين، وأصبح ضروريا لأسباب تتعلق بأمننا القومي في سياق الأزمة الحالية بسبب عدوان روسيا غير المبرر على أوكرانيا.

وقالت مصادر إن القائمة وضعت أمس خلال اجتماع بين رئيس الوزراء وفرانكو جابرييللي، المفوضة لأمن الجمهورية، وفي أعقاب بعض الاتصالات مع ألمانيا وفرنسا سواء من قصر كيجي الإيطالي (مقر الحكومة) ومن وزارة الخارجية، في إشارة إلى التنسيق الوثيق بين الحلفاء.

طرد 40 و 35 دبلوماسيا روسيا.

وأعلنت ألمانيا وفرنسا طرد 40 و 35 دبلوماسيا روسيا. وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إن بلادها قررت طرد «عدد كبير» من الدبلوماسيين الروس على خلفية حرب أوكرانيا. وأوضحت الوزيرة الألمانية «لقد عملوا هنا في ألمانيا كل يوم ضد حريتنا وتماسك مجتمعنا.. عملهم يشكل تهديدا لمن يطلبون الحماية. لن نتسامح مع ذلك بعد الآن».

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كما أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، الإثنين، قرارا بطرد العديد من الموظفين الروس من أصحاب الوضع الدبلوماسي، مشيرة إلى أن أنشطة هؤلاء الأشخاص تتعارض مع المصالح الأمنية لفرنسا. وأضافت الوزارة أن مسؤولية فرنسا ستظل دائما متمثلة في ضمان أمن الفرنسيين والأوروبيين.

وقررت الدنمارك، اليوم، طرد 15 مسؤولا استخباراتيا روسيا يعملون في البلاد تحت غطاء دبلوماسي. وطردت بلجيكا طردت 21 دبلوماسيا روسيا، وهولندا 17 دبلوماسيا روسيا، فيما طردت كل من جمهورية التشيك وليتوانيا دبلوماسيا روسيا على خلفية قيامهم بأنشطة تجسس.

فظائع مدينة بوتشا الأوكرانية

وترتبط قرارات الدول الأوروبية بفظائع مدينة بوتشا الأوكرانية والرغبة في إرسال إشارة قوية إلى روسيا بقيادة فلاديمير بوتين. ولكن أيضا مع أنشطة ضباط المخابرات الروسية الذين يعملون بموجب الحصانة الدبلوماسية في الدول الأوروبية مثلا لزرع الفوضى عبر تأجيج المعلومات المضللة أو تجنيد العملاء، ومثال على ذلك فقط قضية ضابط البحرية الإيطالية والتر بيوت المتهم بتمرير وثائق سرية إلى موسكو.



واعتبر الموقع الإيطالي أن موسكو سترد في جميع الاحتمالات حيث عدم القيام بذلك الآن سيكون علامة على الضعف، وبالنسبة للدول الأوروبية هناك أيضا حاجة للاستعداد لرد الفعل ضد الدبلوماسيين في موسكو.

في المقابل، نقلت وكالة «تاس» الروسية عن الناطقى باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا القول إن روسيا ستتخذ الرد المناسب على طرد الدبلوماسيين.