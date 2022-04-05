Atwasat

تفاصيل قرار إيطاليا طرد 30 دبلوماسيا روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 05 أبريل 2022, 06:16 مساء
تفاصيل قرار إيطاليا طرد 30 دبلوماسيا روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا
وزير الخارجية الإيطالي، لويغي دي مايو (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

أعلن وزير الخارجية الإيطالي، لويغي دي مايو، خلال زيارة لبرلين، قرار إيطاليا طرد 30 دبلوماسيا روسيا، معتبرا إياهم أشخاصا غير مرغوب فيهم، في إشارة إلى أسباب تتعلق بالأمن القومي. 

وبدوره استدعى الأمين العام لوزارة الخارجية الإيطالية، السفير إيتوري سيكوي، السفير الروسي في روما، سيرجي رازوف، إلى الوزارة بناءً على تعليمات من الوزير لإخطاره بقرار الحكومة الإيطالية وفقا لموقع «ديكود 39» الإيطالي.

الاتفاق مع شركاء أوروبيين وأطلسيين 
وقال دي مايو إن الإجراء جرى اتخاذه بالاتفاق مع شركاء أوروبيين وأطلسيين آخرين، وأصبح ضروريا لأسباب تتعلق بأمننا القومي في سياق الأزمة الحالية بسبب عدوان روسيا غير المبرر على أوكرانيا.

وقالت مصادر إن القائمة وضعت أمس خلال اجتماع بين رئيس الوزراء وفرانكو جابرييللي، المفوضة لأمن الجمهورية، وفي أعقاب بعض الاتصالات مع ألمانيا وفرنسا سواء من قصر كيجي الإيطالي (مقر الحكومة) ومن وزارة الخارجية، في إشارة إلى التنسيق الوثيق بين الحلفاء.

طرد 40 و 35 دبلوماسيا روسيا.
وأعلنت ألمانيا وفرنسا طرد 40 و 35 دبلوماسيا روسيا. وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إن بلادها قررت طرد «عدد كبير» من الدبلوماسيين الروس على خلفية حرب أوكرانيا.  وأوضحت الوزيرة الألمانية «لقد عملوا هنا في ألمانيا كل يوم ضد حريتنا وتماسك مجتمعنا.. عملهم يشكل تهديدا لمن يطلبون الحماية. لن نتسامح مع ذلك بعد الآن».

- الكرملين يندد بـ«ضيق البصيرة» الأوروبية مع توالي طرد دبلوماسيين روس
- إيطاليا تطرد 30 دبلوماسيا روسيا بسبب «مخاوف أمنية».. وموسكو تتوعد بالمثل

كما أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، الإثنين، قرارا بطرد العديد من الموظفين الروس من أصحاب الوضع الدبلوماسي، مشيرة إلى أن أنشطة هؤلاء الأشخاص تتعارض مع المصالح الأمنية لفرنسا. وأضافت الوزارة أن مسؤولية فرنسا ستظل دائما متمثلة في ضمان أمن الفرنسيين والأوروبيين.

وقررت الدنمارك، اليوم، طرد 15 مسؤولا استخباراتيا روسيا يعملون في البلاد تحت غطاء دبلوماسي. وطردت بلجيكا طردت 21 دبلوماسيا روسيا، وهولندا 17 دبلوماسيا روسيا، فيما طردت كل من جمهورية التشيك وليتوانيا دبلوماسيا روسيا على خلفية قيامهم بأنشطة تجسس.

فظائع مدينة بوتشا الأوكرانية 
وترتبط قرارات الدول الأوروبية بفظائع مدينة بوتشا الأوكرانية والرغبة في إرسال إشارة قوية إلى روسيا بقيادة فلاديمير بوتين. ولكن أيضا مع أنشطة ضباط المخابرات الروسية الذين يعملون بموجب الحصانة الدبلوماسية في الدول الأوروبية مثلا لزرع الفوضى عبر تأجيج المعلومات المضللة أو تجنيد العملاء، ومثال على ذلك فقط قضية ضابط البحرية الإيطالية والتر بيوت المتهم بتمرير وثائق سرية إلى موسكو.
 
واعتبر الموقع الإيطالي أن موسكو سترد في جميع الاحتمالات حيث عدم القيام بذلك الآن سيكون علامة على الضعف، وبالنسبة للدول الأوروبية هناك أيضا حاجة للاستعداد لرد الفعل ضد الدبلوماسيين في موسكو.

في المقابل، نقلت وكالة «تاس» الروسية عن الناطقى باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا القول إن روسيا ستتخذ الرد المناسب على طرد الدبلوماسيين.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

واشنطن تمنع روسيا من تسديد دينها بدولارات مودعة في مصارف أميركية

واشنطن تمنع روسيا من تسديد دينها بدولارات مودعة في مصارف أميركية
سحب شكولاتة شهيرة بعد إصابات بالسالمونيلا

سحب شكولاتة شهيرة بعد إصابات بالسالمونيلا
الشط يفوز على الأهلي طرابلس في بطولة شعماش لقدامى اللاعبين

الشط يفوز على الأهلي طرابلس في بطولة شعماش لقدامى اللاعبين
فرنسا شهدت الليلة الأدنى حرارة خلال أبريل منذ 1947

فرنسا شهدت الليلة الأدنى حرارة خلال أبريل منذ 1947
كاركاتير حليم - جهود حل الأزمة الليبية

كاركاتير حليم - جهود حل الأزمة الليبية
تجارة الكبتاغون المخدر تجاوزت 5 مليارات دولار بالشرق الأوسط خلال 2021

تجارة الكبتاغون المخدر تجاوزت 5 مليارات دولار بالشرق الأوسط خلال 2021
شقيقة زعيم كوريا الشمالية تهدد سول بـ«النووي» حال تعرض بلادها لهجوم

شقيقة زعيم كوريا الشمالية تهدد سول بـ«النووي» حال تعرض بلادها لهجوم
ميلان يهدر فرصة تعزيز صدارته للدوري الإيطالي

ميلان يهدر فرصة تعزيز صدارته للدوري الإيطالي
شاهد.. «وسط الخبر» يناقش: من يتحمل مسؤولية التجاوزات المالية بقطاع الصحة؟

شاهد.. «وسط الخبر» يناقش: من يتحمل مسؤولية التجاوزات المالية بقطاع الصحة؟
النيابة تأمر بحبس المسؤولين عن توريد 300 طن سكر فاسدة

النيابة تأمر بحبس المسؤولين عن توريد 300 طن سكر فاسدة
نجم «ليفربول»: سأجعل كأس العالم ذكرى لا تنسى لفان غال المريض

نجم «ليفربول»: سأجعل كأس العالم ذكرى لا تنسى لفان غال المريض
البيت الأبيض: روسيا «ستركز هجومها» الآن على شرق أوكرانيا ومناطق معينة في جنوبها

البيت الأبيض: روسيا «ستركز هجومها» الآن على شرق أوكرانيا ومناطق معينة في جنوبها
اشتباكات بين مسلحين في طرابلس

اشتباكات بين مسلحين في طرابلس
مصادرة يخت ثري روسي مقرب من بوتين في إسبانيا بطلب من واشنطن

مصادرة يخت ثري روسي مقرب من بوتين في إسبانيا بطلب من واشنطن
تحذير خطير للبشرية.. الأمم المتحدة تدعو إلى خفض استهلاك الفحم والغاز والنفط بنسبة 60% بحلول العام 2050

تحذير خطير للبشرية.. الأمم المتحدة تدعو إلى خفض استهلاك الفحم والغاز والنفط ...
ماذا يعني تصريح نائب رئيس الحكومة اللبناني حول إفلاس الدولة؟

ماذا يعني تصريح نائب رئيس الحكومة اللبناني حول إفلاس الدولة؟
27- تهاليل المعارضة فرار ورحيل

27- تهاليل المعارضة فرار ورحيل
رئيس البلدية: مدينة ماريوبول الأوكرانية دمرت بنسبة 90%

رئيس البلدية: مدينة ماريوبول الأوكرانية دمرت بنسبة 90%
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
بروكسل تقترح حظر الفحم الروسي وإغلاق موانئ الاتحاد الأوروبي أمام السفن الروسية
بروكسل تقترح حظر الفحم الروسي وإغلاق موانئ الاتحاد الأوروبي أمام ...
مقتل رجل دين شيعي طعنا بسكين في إيران وإصابة اثنين آخرين
مقتل رجل دين شيعي طعنا بسكين في إيران وإصابة اثنين آخرين
الاتحاد الأوروبي يصنف دبلوماسيين روسا «أشخاصا غير مرغوب بهم»
الاتحاد الأوروبي يصنف دبلوماسيين روسا «أشخاصا غير مرغوب بهم»
(فيديو) بلينكن يندد بـ«حملة قتل وتعذيب واغتصاب متعمدة» في بوتشا الأوكرانية
(فيديو) بلينكن يندد بـ«حملة قتل وتعذيب واغتصاب متعمدة» في بوتشا ...
الأمم المتحدة: ادعاءات «موثوقة» باستخدام روسيا قنابل عنقودية بمناطق مأهولة في أوكرانيا
الأمم المتحدة: ادعاءات «موثوقة» باستخدام روسيا قنابل عنقودية ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
واشنطن تشعر «بخيبة أمل عميقة» بسبب زيارة الرئيس السوري إلى الإمارات
واشنطن تشعر «بخيبة أمل عميقة» بسبب زيارة الرئيس السوري إلى ......
«الخارجية الروسية»: موسكو باشرت إجراءات «الخروج من مجلس أوروبا»
«الخارجية الروسية»: موسكو باشرت إجراءات «الخروج من مجلس ......
3 دول آسيوية تعلن عدم ثبوت رؤية الهلال والأحد أول أيام رمضان
3 دول آسيوية تعلن عدم ثبوت رؤية الهلال والأحد أول أيام رمضان...
زعيم الشيشان يعلن انتقال ألف متطوع من بلاده إلى أوكرانيا للقتال مع الروس
زعيم الشيشان يعلن انتقال ألف متطوع من بلاده إلى أوكرانيا ......
الجيش الروسي يعلن أنه سيركز من الآن فصاعدا على «تحرير» شرق أوكرانيا
الجيش الروسي يعلن أنه سيركز من الآن فصاعدا على «تحرير» شرق ......
المزيد
تفاصيل قرار إيطاليا طرد 30 دبلوماسيا روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا
تفاصيل قرار إيطاليا طرد 30 دبلوماسيا روسيا بسبب الحرب في ......
سلوفينيا تطرد 33 دبلوماسيا روسيا
سلوفينيا تطرد 33 دبلوماسيا روسيا...
زيلينسكي يحض مجلس الأمن على «التحرك فورا» لمواجهة «جرائم الحرب» في أوكرانيا
زيلينسكي يحض مجلس الأمن على «التحرك فورا» لمواجهة «جرائم ......
الأمم المتحدة: ادعاءات «موثوقة» باستخدام روسيا قنابل عنقودية بمناطق مأهولة في أوكرانيا
الأمم المتحدة: ادعاءات «موثوقة» باستخدام روسيا قنابل عنقودية......
(فيديو) بلينكن يندد بـ«حملة قتل وتعذيب واغتصاب متعمدة» في بوتشا الأوكرانية
(فيديو) بلينكن يندد بـ«حملة قتل وتعذيب واغتصاب متعمدة» في ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط