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الاتحاد الأوروبي يصنف دبلوماسيين روسا «أشخاصا غير مرغوب بهم»

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 05 أبريل 2022, 04:44 مساء
الاتحاد الأوروبي يصنف دبلوماسيين روسا «أشخاصا غير مرغوب بهم»
أعلام الاتحاد الأوروبي. (الإنترنت)
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صنف الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، عددا من الدبلوماسيين الروس العاملين مع مؤسسات أوروبية «أشخاصا غير مرغوب بهم»، ممهدا لاحتمال طردهم من بلجيكا.

وقال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، «قررتُ تصنيف عدد من المسؤولين في البعثة الدائمة للاتحاد الروسي لدى الاتحاد الأوروبي أشخاصا غير مرغوب بهم لقيامهم بأنشطة تتعارض مع وضعهم الدبلوماسي»، وفق «فرانس برس».

وأضاف أن  دائرة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي «تستدعي السفير الروسي لدى الاتحاد الأوروبي اليوم لإبلاغه بهذا القرار».

«ضيق البصيرة» الأوروبية
وندد الكرملين، الثلاثاء، بـ«ضيق البصيرة» الأوروبية، إثر طرد بلدان في أوروبا أكثر من 120 دبلوماسيا روسيا على خلفية الهجوم الروسي على أوكرانيا.

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وقال الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، في تصريحات إعلامية «هو أمر مؤسف.. فالحد من فرص التواصل على الصعيد الدبلوماسي في هذه الظروف الصعبة ينم عن ضيق بصيرة من شأنه أن يعقد بعد أكثر»، العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي.

وقررت إسبانيا طرد نحو 25 دبلوماسيا روسيا، «بمفعول فوري»، لأنهم يشكلون «تهديدا لمصالح البلاد»، على ما أعلن وزير الخارجية خلال مؤتمر صحفي الثلاثاء. وحذت إسبانيا، بذلك حذو فرنسا وألمانيا وإيطاليا والدنمارك التي عمدت إلى طرد دبلوماسيين روس على خلفية الهجوم الروسي على أوكرانيا، لا سيما بعد العثور قبل أيام على جثث كثيرة في مدينة بوتشا.

وأعلن وزير الخارجية الدنماركي، ييبي كوفود، الثلاثاء، أن بلاده ستطرد 15 دبلوماسيا روسيا بتهمة التجسس، وذلك بعد يوم من طرد دبلوماسيين روس من فرنسا وألمانيا لأسباب مماثلة. وقال كوفود للصحافة، «أثبتنا أن عملاء الاستخبارات الخمسة عشر المطرودين قاموا بأنشطة تجسس على الأراضي الدنماركية»، مؤكدا العزم على «إرسال إشارة واضحة إلى روسيا مفادها أن التجسس على الأراضي الدنماركية غير مقبول».

فرنسا تطرد 35 دبلوماسيا روسيا
وفي وقت سابق الإثنين، قالت فرنسا إنها ستطرد 35 دبلوماسيا روسيا «تتعارض نشاطاتهم مع مصالحها»، وفق ما أعلن مصدر في وزارة الخارجية الفرنسية. وأوضح بيان صادر عن الوزارة أن «هذه الخطوة تأتي في سياق نهج أوروبي. مسؤوليتنا الأولى تبقى ضمان سلامة الفرنسيين والأوروبيين».

وفي خطوة مماثلة قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، الإثنين، إن بلادها قررت طرد «عدد كبير» من الدبلوماسيين الروس على خلفية حرب أوكرانيا، في حين أفادت معلومات تلقتها وكالة «فرانس برس» بأن عددهم يصل إلى أربعين.

وشددت بيربوك على أن هؤلاء الموظفين في السفارة الروسية يشكلون «تهديدا للذين يبحثون عن حماية عندنا»، حيث استقبلت ألمانيا أكثر من 300 ألف لاجئ أوكراني فروا من بلادهم منذ بدء الهجوم الروسي في 24 فبراير.

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