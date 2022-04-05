مقتل رجل دين شيعي طعنا بسكين في إيران وإصابة اثنين آخرين

القاهرة - بوابة الوسط

قُتل رجل دين شيعي وأصيب اثنان آخران، أحدهما جروحه بالغة، طعنا بسكين، الثلاثاء، في مشهد ثاني أكبر مدن إيران وإحدى المدن المقدسة لدى الشيعة، وفق ما أعلن حاكم المنطقة للتلفزيون.

وقال حاكم محافظة خراسان الرضوية يعقوب علي نظري إن «رجلا استهدف بالسلاح الأبيض ثلاثة رجال دين شيعة، فقتل واحدا منهم وجرح اثنين». وأضاف أن المهاجم موقوف لدى قوات الأمن، بحسب «فرانس برس».

باحة مرقد الإمام الرضا

وذكرت وسائل إعلام رسمية أن الهجوم وقع في باحة مرقد الإمام الرضا، ثامن الأئمة لدى الشيعة الإثني عشرية، من دون أن تحدد هوية أو دوافع الهجوم. ولفت نظري إلى أن «أحد الجرحى في حال خطيرة».

وقال النائب العام في مشهد لوكالة أنباء « فارس» الإيرانية «أوقف خمسة أشخاص بينهم المهاجم». وأشار إلى أن الأربعة الآخرين يشتبه في تواطؤهم مع منفذ الهجوم. وذكر المكتب الإعلامي لمقر الإمام الرضا في بيان أن «تحقيقا قد فُتح لتحديد هوية المهاجم».

وأظهرت مقاطع فيديو رجلًا وسط بركة من الدماء في فناء الضريح.