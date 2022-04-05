ستولتنبرغ: روسيا تستعد للسيطرة على كامل منطقة دونباس الأوكرانية

القاهرة - بوابة الوسط

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، الثلاثاء، إن روسيا تعزز صفوفها من أجل «السيطرة على كامل منطقة دونباس»، في شرق أوكرانيا، وإنشاء «جسر بري مع شبه جزيرة القرم» التي ضمتها موسكو العام 2014.

وحذّر ستولتنبرغ، خلال مؤتمر صحفي، عشية اجتماع لوزراء خارجية الحلف، قائلا «نحن في مرحلة حاسمة من الحرب»، وفق وكالة فرانس برس.

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أعلن حاكم منطقة لوغانسك في شرق أوكرانيا سيرغي غاداي، في وقت سابق أمس، أن القوات الروسية تستعد «لشن هجوم ضخم» على القوات الأوكرانية، مضيفا في رسالة عبر الفيديو: «نرى معدات تصل من اتجاهات مختلفة. نرى الروس يعززون صفوفهم ويتزودون بالوقود (...) نحن ندرك أنهم يستعدون لهجوم ضخم».

ودعت الدول الغربية، الإثنين، إلى فتح تحقيق بارتكاب قوات روسية «جرائم حرب» في منطقة كييف، في تهم نفت موسكو صحتها فيما، وصفتها أوكرانيا بأنها «إبادة جماعية».

فيما قال مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جايك ساليفان، إن روسيا «تقوم بإعادة تموضع لقواتها بهدف تركيز هجومها على شرق أوكرانيا ومناطق في جنوبها»،

ورأى أن «روسيا حاولت إخضاع أوكرانيا بكاملها وفشلت. الآن ستحاول السيطرة على أجزاء معينة من البلاد»، مشيرًا إلى أن هذه المرحلة الجديدة من الهجوم الروسي «قد تستمر أشهرًا أو أكثر»، بحسب «فرانس برس».