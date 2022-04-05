القضاء الفرنسي يفتح ثلاثة تحقيقات جديدة في «جرائم حرب» بأوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت النيابة العامة الوطنية المعنية بقضايا الإرهاب في فرنسا (بنات)، فتح ثلاثة تحقيقات جديدة في «جرائم حرب»، بشأن أعمال تسببت بضرر لرعايا فرنسيين في أوكرانيا في أعقاب الهجوم الروسي.

وكشفت النيابة العامة، التي تتمتّع بالصلاحية اللازمة للنظر في هذا النوع من الانتهاكات، أن هذه التحقيقات تطال أفعالًا ارتكبت في ماريوبول (جنوب أوكرانيا) وغوستوميل (منطقة كييف)، وتشيرنيغيف (الشمال)، وفق وكالة فرانس برس.

وفي وقت سابق، فتحت هذه الهيئة القضائية تحقيقًا إثر وفاة الصحفي الفرنسي الإيرلندي بيار زاكرزيفسكي، في 14 مارس الماضي بالقرب من العاصمة الأوكرانية.