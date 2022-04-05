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زيلينسكي يشبه أوكرانيا بـ«إسرائيل كبيرة» مع تصدر الأمن أولوياتها

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 05 أبريل 2022, 12:41 مساء
زيلينسكي يشبه أوكرانيا بـ«إسرائيل كبيرة» مع تصدر الأمن أولوياتها
الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي. (الإنترنت)
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قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، إن أوكرانيا ستصير أشبه بـ«إسرائيل كبيرة» مع تصدر الأمن قائمة الأولويات في السنوات العشر المقبلة.

وأضاف زيلينسكي، في مقابلة تلفزيونية مع وسائل إعلام محلية، أن جهود أوكرانيا لصد القوات الروسية عن ماريوبول تواجه صعوبات جمة، وفق ما نقلت وكالة رويترز، موضحًا أن الوضع العسكري في المدينة الساحلية «صعب للغاية».

وأردف زيلينسكي أن تركيا اقترحت خطة لإجلاء الجرحى والجثث من المدينة، لكنه حذر من أن المبادرة تعتمد على إرادة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

- زيلينسكي يلقي كلمة أمام مجلس الأمن غداة زيارته بوتشا
- زيلينسكي يتهم القوات الروسية بارتكاب «إبادة» في أوكرانيا

ويستعد زيلينسكي، لإلقاء كلمة الثلاثاء، أمام مجلس الأمن الدولي، عبر الفيديو غداة زيارته بوتشا، البلدة الواقعة قرب كييف والتي عُثر فيها على عشرات الجثث بعد انسحاب القوات الروسية منها.

واتهم زيلينسكي روسيا بارتكاب «جرائم حرب» و«إبادة جماعية» بعد اكتشاف عشرات الجثث بملابس مدنية بعضها على الطرقات والبعض الآخر في مقابر جماعية في بوتشا وبلدات أخرى في محيط العاصمة الأوكرانية، حسب وكالة «فرانس برس».

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