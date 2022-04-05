الدنمارك تطرد 15 دبلوماسيا روسيا بتهمة التجسس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن وزير الخارجية الدنماركي، ييبي كوفود، الثلاثاء، أن بلاده ستطرد 15 دبلوماسيًا روسيًا بتهمة التجسس، وذلك بعد يوم من طرد دبلوماسيين روس من فرنسا وألمانيا لأسباب مماثلة.

وقال كوفود للصحافة، «أثبتنا أن عملاء الاستخبارات الخمسة عشر المطرودين قاموا بأنشطة تجسس على الأراضي الدنماركية»، مؤكدًا العزم على «إرسال إشارة واضحة إلى روسيا مفادها أن التجسس على الأراضي الدنماركية غير مقبول»، وفق وكالة فرانس برس.

فرنسا تطرد 35 دبلوماسيًا روسيًا

وفي وقت سابق الإثنين، قالت فرنسا إنها ستطرد 35 دبلوماسيًا روسيًا «تتعارض نشاطاتهم مع مصالحها»، وفق ما أعلن مصدر في وزارة الخارجية الفرنسية.

وأوضح بيان صادر عن الوزارة أن «هذه الخطوة تأتي في سياق نهج أوروبي. مسؤوليتنا الأولى تبقى ضمان سلامة الفرنسيين والأوروبيين»، وفق «فرانس برس».

وفي خطوة مماثلة قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، الإثنين، إن بلادها قررت طرد «عدد كبير» من الدبلوماسيين الروس على خلفية حرب أوكرانيا، في حين أفادت معلومات تلقتها وكالة «فرانس برس» بأن عددهم يصل إلى أربعين.

«تهديدًا للذين يبحثون عن حماية عندنا»

وشددت بيربوك على أن هؤلاء الموظفين في السفارة الروسية يشكلون «تهديدًا للذين يبحثون عن حماية عندنا»، حيث استقبلت ألمانيا أكثر من 300 ألف لاجئ أوكراني فروا من بلادهم منذ بدء الهجوم الروسي في 24 فبراير.

- الخارجية الفرنسية تعلن طرد 35 دبلوماسيا روسيا

- «فرانس برس»: بلغاريا تطرد 10 دبلوماسيين روس

- بعد دعوات طردها.. بكين: موسكو عضو مهم في مجموعة العشرين

أعلنت النيابة الفدرالية الألمانية، في بيان الجمعة الماضي، أنه جرى توجيه تهمة التجسس لصالح روسيا بين 2014 و2020 لضابط احتياط، موضحة أن المشتبه به متهم بتزويد جهاز الاستخبارات الروسية بمعلومات حول عناصر الاحتياط في القوات الألمانية وجهاز الدفاع المدني.

كذلك أعلنت وزارة الخارجية الهولندية، الثلاثا الماضي، طرد 17 ضابطًا استخباراتيًا روسيًا كانوا متورطين «بشكل سري» في أنشطة تجسس. كما أعلنت وزيرة الخارجية البلجيكية صوفي ويلميس، في اليوم نفسه، أن بلجيكا قررت طرد 21 شخصًا يعملون في السفارة والقنصلية الروسيتين يشتبه في تورطهم «في عمليات تجسس ونفوذ تهدد الأمن القومي».

وقررت روسيا، الأسبوع الماضي، طرد دبلوماسيين أميركيين ردًا على طرد واشنطن 12 عضوًا في البعثة الدبلوماسية الروسية لدى الأمم المتحدة مطلع مارس، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الروسية في بيان الأربعاء.