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برلين تطرد «عددا كبيرا» من الدبلوماسيين الروس على خلفية حرب أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 04 أبريل 2022, 07:39 مساء
برلين تطرد «عددا كبيرا» من الدبلوماسيين الروس على خلفية حرب أوكرانيا
مقر البرلمان الألماني في برلين، (أرشيفية: الإنترنت)
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قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، الاثنين، إن بلادها قررت طرد «عدد كبير» من الدبلوماسيين الروس على خلفية حرب أوكرانيا، في حين أفادت معلومات تلقتها وكالة «فرانس برس» بأن عددهم يصل إلى أربعين.

وشددت بيربوك على أن هؤلاء الموظفين في السفارة الروسية يشكلون «تهديدًا للذين يبحثون عن حماية عندنا». وقد استقبلت ألمانيا أكثر من 300 ألف لاجئ أوكراني فروا من بلادهم منذ بدء الهجوم الروسي في 24 فبراير.

تهمة التجسس لصالح روسيا 
وأعلنت النيابة الفدرالية الألمانية، الجمعة الماضية، أنه جرى توجيه تهمة التجسس لصالح روسيا بين 2014 و2020 لضابط احتياط،  وأوضحت النيابة في بيان أن المشتبه به متهم بتزويد جهاز الاستخبارات الروسية بمعلومات حول عناصر الاحتياط في القوات الألمانية وجهاز الدفاع المدني.

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 كما زود المتهم المخابرات الروسية بمعلومات حول تداعيات العقوبات الاقتصادية المفروضة على موسكو منذ العام 2014 وكذلك حول ورشة بناء أنبوب غاز «نورد ستريم 2» المثير للجدل الذي يربط بين روسيا وألمانيا وعُلق تشغيله في فبراير.

كذلك أعلنت وزارة الخارجية الهولندية، الثلاثا الماضي، تطرد 17 ضابطا استخباراتيا روسيا كانوا متورطين «بشكل سري» في أنشطة تجسس. وقالت الوزارة في بيان إن «لاهاي» اتخذت هذا القرار على أساس معلومات من أجهزة الاستخبارات الهولندية تفيد بأن الأشخاص المعنيين «المعتمدين كدبلوماسيين في البعثات الروسية في هولندا ينشطون بشكل سري كضباط استخبارات».

 طرد 21 روسيا يعملون في السفارة والقنصلية
وفي خطوة مماثلة أعلنت وزيرة الخارجية البلجيكية صوفي ويلميس، في اليوم نفسه، أن بلجيكا قررت طرد 21 شخصا يعملون في السفارة والقنصلية الروسيتين يشتبه في تورطهم «في عمليات تجسس ونفوذ تهدد الأمن القومي». ونقلت الوزيرة عبر حسابها على «تويتر» إعلانا صدر للتو أمام لجنة في البرلمان البلجيكي، حددت فيه أن على الأشخاص المعنيين مغادرة الأراضي البلجيكية خلال مهلة 15 يوما.

وقررت روسيا، الأسبوع الماضي، طرد دبلوماسيين أميركيين ردًّا على طرد واشنطن 12 عضوًا في البعثة الدبلوماسية الروسية لدى الأمم المتحدة مطلع  مارس، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الروسية في بيان الأربعاء. وذكر بيان الخارجية: «في 23 مارس، تم تسليم مذكرة تضم لائحة بأسماء الدبلوماسيين الأميركيين الذين أعلن أنهم   أشخاص غير مرغوب فيهم، إلى رئيس البعثة الدبلوماسية الأميركية الذي تم استدعاؤه إلى وزارة الخارجية الروسية»..

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