أوكرانيا تتهم روسيا بـ«معاملة غير إنسانية» لأسرى الحرب

القاهرة - بوابة الوسط

قالت ليودميلا دينيسوفا المكلفة شؤون حقوق الإنسان في البرلمان الأوكراني، الإثنين، إن الجنود الأوكرانيين الذين أسرهم الجيش الروسي وأفرج عنهم أخيرًا أبلغوا عن تعرضهم «لمعاملة غير إنسانية» في الأسر.

وكتبت على «فيسبوك»: «الجنود الأوكرانيون أخبروا عن المعاملة اللاإنسانية التي تعرضوا لها من قبل روسيا» مشيرة خصوصًا إلى أذى جسدي، وفق «فرانس برس».

«إبادة جماعية»

في سياق متصل عتبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الإثنين، خلال زيارة لمدينة بوتشا التي استعيدت قبل أيام من القوات الروسية، أن «جرائم حرب» سيُعترف بها على أنها «إبادة جماعية» ارتُكبت فيها. وأوضح زيلينسكي، لوسائل إعلامية في أحد شوارع المدينة، عثر فيه على جثث الكثير من المدنيين: «إنها جرائم حرب، وسيصنفها العالم إبادة جماعية».

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من جانبها قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، الإثنين، إن الاتحاد الأوروبي مستعد لإرسال فرق محققين إلى أوكرانيا للمساعدة في جمع أدلة بشأن جرائم الحرب التي تتهم القوات الروسية بارتكابها في منطقة كييف.

وأوضحت بعد مكالمة هاتفية مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: «يجب ألا يفلت مرتكبو هذه الجرائم الفظيعة من العقاب. شكل الاتحاد الأوروبي فريق تحقيق مشتركًا مع أوكرانيا لجمع أدلة والتحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية»، وفق «فرانس برس».

الحفاظ على كل الأدلة

ونددت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، ميشيل باشليه، اليوم، بالمشاهد «المروعة» لجثث مدنيين في مدينة بوتشا الأوكرانية، بعد انسحاب القوات الروسية منها، متحدثة عن جرائم حرب محتملة.

وأعلنت باشليه، في بيان، أن «المعلومات التي تتضح عن هذه المنطقة ومناطق أخرى تثير تساؤلات خطيرة ومقلقة، حول احتمال وقوع جرائم حرب وانتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي»، داعية إلى «الحفاظ على كل الأدلة».

عقوبات عاجلة ضد روسيا

وأعلن الاتحاد الأوروبي أنه يناقش بشكل «عاجل» فرض مجموعة جديدة من العقوبات على روسيا، استجابة لطلب فرنسا وألمانيا بصورة خاصة، في أعقاب العثور على جثث مئات المدنيين في محيط كييف، لا سيما في بوتشا بعد انسحاب القوات الروسية منها.

وقال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، في بيان اليوم، إن التكتل «يدين بأشد العبارات الفظاعات التي أُفيد بأن القوات المسلحة الروسية ارتكبتها في عدة مدن أوكرانية محتلة باتت الآن محررة».