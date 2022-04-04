بايدن يدعو إلى «محاكمة في جرائم حرب» ضد روسيا

القاهرة - بوابة الوسط

دعا الرئيس الأميركي جو بايدن، الإثنين، إلى «محاكمة في جرائم حرب» بعد اكتشاف عديد الجثث بملابس مدنية في بوتشا قرب كييف.

وقال بايدن للصحفيين، الذين كانوا ينتظرون عودته إلى واشنطن بعد عطلة نهاية الأسبوع في منزل عائلته في ديلاوير، إنه يريد فرض «عقوبات إضافية» على روسيا، وفق «فرانس برس».

فرق محققين إلى أوكرانيا

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، الإثنين، إن الاتحاد الأوروبي مستعد لإرسال فرق محققين إلى أوكرانيا للمساعدة في جمع أدلة بشأن جرائم الحرب التي تتهم القوات الروسية بارتكابها في منطقة كييف.

وأوضحت بعد مكالمة هاتفية مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: «يجب ألا يفلت مرتكبو هذه الجرائم الفظيعة من العقاب. شكل الاتحاد الأوروبي فريق تحقيق مشتركًا مع أوكرانيا لجمع أدلة والتحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية».

«الحفاظ على كل الأدلة»

وفي سياق متصل نددت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، ميشيل باشليه، اليوم ، بالمشاهد «المروعة» لجثث مدنيين في مدينة بوتشا الأوكرانية، بعد انسحاب القوات الروسية منها، متحدثة عن جرائم حرب محتملة.

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وأعلنت باشليه، في بيان، أن «المعلومات التي تتضح عن هذه المنطقة ومناطق أخرى تثير تساؤلات خطيرة ومقلقة، حول احتمال وقوع جرائم حرب وانتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي»، داعية إلى «الحفاظ على كل الأدلة».

عقوبات عاجلة ضد روسيا

وأعلن الاتحاد الأوروبي أنه يناقش بشكل «عاجل» فرض مجموعة جديدة من العقوبات على روسيا، استجابة لطلب فرنسا وألمانيا بصورة خاصة، في أعقاب العثور على جثث مئات المدنيين في محيط كييف، لا سيما في بوتشا بعد انسحاب القوات الروسية منها.

وقال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في بيان اليوم، إن التكتل «يدين بأشد العبارات الفظاعات التي أُفيد بأن القوات المسلحة الروسية ارتكبتها في عدة مدن أوكرانية محتلة باتت الآن محررة».