واشنطن تسعى لتعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة ليندا توامس-غرينفيلد، الإثنين، أن بلادها ستسعى إلى تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان ردًا، خصوصًا «على الصور الواردة من بوتشا» المدينة الأوكرانية التي عثر فيها على جثث الكثير من المدنيين بعد انسحاب القوات الروسية منها.

وكتبت السفيرة في تغريدة: «لا يمكن أن ندع دولة عضو تقوض كل المبادئ التي نؤمن بها، تشارك في مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة»، وفق «فرانس برس».

الحفاظ على كل الأدلة

وفي سياق متصل نددت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، ميشيل باشليه، اليوم، بالمشاهد «المروعة» لجثث مدنيين في مدينة بوتشا الأوكرانية، بعد انسحاب القوات الروسية منها، متحدثة عن جرائم حرب محتملة.

وأعلنت باشليه، في بيان، أن «المعلومات التي تتضح عن هذه المنطقة ومناطق أخرى تثير تساؤلات خطيرة ومقلقة، حول احتمال وقوع جرائم حرب وانتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي»، داعية إلى «الحفاظ على كل الأدلة».

عقوبات عاجلة ضد روسيا

وأعلن الاتحاد الأوروبي أنه يناقش بشكل «عاجل» فرض مجموعة جديدة من العقوبات على روسيا، استجابة لطلب فرنسا وألمانيا بصورة خاصة، في أعقاب العثور على جثث مئات المدنيين في محيط كييف، لا سيما في بوتشا بعد انسحاب القوات الروسية منها.

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وقال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في بيان اليوم، إن التكتل «يدين بأشد العبارات الفظاعات التي أُفيد بأن القوات المسلحة الروسية ارتكبتها في عدة مدن أوكرانية محتلة باتت الآن محررة».

«آلية خاصة» للتحقيق في «الجرائم» الروسية

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأحد، إنشاء «آلية خاصة» للتحقيق في «الجرائم» الروسية في أوكرانيا، واعدًا بمعاقبة «كل شخص» مسؤول بعد العثور على عشرات الجثث في مدينة بوتشا.

وقال زيلينسكي في مداخلة مصورة «قررت إنشاء آلية قضائية خاصة في أوكرانيا للتحقيق والمحاكمة في كل جريمة ارتكبها غزاة بلادنا»، موضحًا أن الآلية ستضم «خبراء محليين ودوليين ومحققين ومدعين وقضاة».

انسحاب القوات الروسية

وقال زيلينسكي إن القيادة الروسية مسؤولة عن قتل المدنيين في بوتشا القريبة من العاصمة كييف، حيث عثر على عشرات الجثث بعد انسحاب القوات الروسية من المدينة. وأوضح زيلينسكي في خطاب بالفيديو «أريد من جميع قادة روسيا الاتحادية أن يروا كيف يتم تنفيذ أوامرهم. هذه الأنواع من الأوامر. وهناك مسؤولية مشتركة عن عمليات القتل هذه، عن هذا التعذيب... عن إطلاق النار في مؤخر الرأس».

واتهم الرئيس الأوكراني الأحد في الولايات المتحدة، القوات الروسية بارتكاب «إبادة» في أوكرانيا. وقال لقناة «سي بي إس» الأميركية، بحسب مقتطفات من المقابلة «هذه إبادة جماعية. إلغاء الأمّة الكاملة والناس»، مضيفًا «نحن مواطنو أوكرانيا. لدينا أكثر من مئة جنسية. هذا يعني تدمير وإبادة كل هذه الجنسيات».