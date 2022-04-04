بوتين يفرض قيودا على منح تأشيرات الدخول إلى روسيا لمواطني الدول غير الصديقة

القاهرة - بوابة الوسط

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الإثنين، مرسوما لفرض إجراءات جديدة على منح تأشيرات الدخول إلى روسيا بالنسبة لمواطني «الدول غير الصديقة»، ردا على إجراءات هذه الدول ضد بلاده.

ونشر الموقع الرسمي لبوابة المعلومات القانونية، المرسوم بعد توقيعه من قبل الرئيس الروسي، وفق وكالة الأنباء الألمانية.

وبحسب ما أوردته وكالة «تاس» الروسية للأنباء اليوم، جاء في الوثيقة أنه جرى التوقيع على المرسوم «بناء على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة للرد على الإجراءات غير الودية للاتحاد الأوروبي».

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ووفقا للمرسوم فقد علقت روسيا الاتحادية عددا من بنود الاتفاقات بشأن تسهيل التأشيرات مع الاتحاد الأوروبي، والنرويج والدنمارك وأيسلندا وسويسرا وليختنشتاين.

وأصدر بوتين تعليماته لوزارة الخارجية، بفرض قيود شخصية على دخول روسيا الاتحادية للأجانب والأشخاص عديمي الجنسية «الذين يرتكبون أعمالا غير ودية».