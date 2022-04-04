Atwasat

بوتين يفرض قيودا على منح تأشيرات الدخول إلى روسيا لمواطني الدول غير الصديقة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 04 أبريل 2022, 03:53 مساء
بوتين يفرض قيودا على منح تأشيرات الدخول إلى روسيا لمواطني الدول غير الصديقة
الرئيس الروسي فيلاديمير بوتين. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الإثنين، مرسوما لفرض إجراءات جديدة على منح تأشيرات الدخول إلى روسيا بالنسبة لمواطني «الدول غير الصديقة»، ردا على إجراءات هذه الدول ضد بلاده.

ونشر الموقع الرسمي لبوابة المعلومات القانونية، المرسوم بعد توقيعه من قبل الرئيس الروسي، وفق وكالة الأنباء الألمانية.

وبحسب ما أوردته وكالة «تاس» الروسية للأنباء اليوم، جاء في الوثيقة أنه جرى التوقيع على المرسوم «بناء على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة للرد على الإجراءات غير الودية للاتحاد الأوروبي».

- موسكو تكشف تطورات المفاوضات مع كييف.. وهل يلتقي بوتين وزيلينسكي.. وأين؟

ووفقا للمرسوم فقد علقت روسيا الاتحادية عددا من بنود الاتفاقات بشأن تسهيل التأشيرات مع الاتحاد الأوروبي، والنرويج والدنمارك وأيسلندا وسويسرا وليختنشتاين.

وأصدر بوتين تعليماته لوزارة الخارجية، بفرض قيود شخصية على دخول روسيا الاتحادية للأجانب والأشخاص عديمي الجنسية «الذين يرتكبون أعمالا غير ودية».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مع صعود أسعار النفط العالمية.. محلل: لا شيء يعوض الخام الروسي

مع صعود أسعار النفط العالمية.. محلل: لا شيء يعوض الخام الروسي
ترقب لاحتمالية مواجهات عربية أو ليبية خالصة بعد تأهل الاتحاد والأهلي طرابلس لربع نهائي «الكونفدرالية»

ترقب لاحتمالية مواجهات عربية أو ليبية خالصة بعد تأهل الاتحاد والأهلي طرابلس لربع...
رئيس سريلانكا يدعو المعارضة للانضمام إلى حكومة وحدة بعد استقالة جميع الوزراء في بلاده

رئيس سريلانكا يدعو المعارضة للانضمام إلى حكومة وحدة بعد استقالة جميع الوزراء في ...
كاركاتير خيري - الاعتمادات والأسعار في ليبيا

كاركاتير خيري - الاعتمادات والأسعار في ليبيا
كيف تحولت بغداد المثقلة بالأزمات وجهة لبنانيين أنهكهم التدهور الاقتصادي؟

كيف تحولت بغداد المثقلة بالأزمات وجهة لبنانيين أنهكهم التدهور الاقتصادي؟
شاهد.. «وسط الخبر» يناقش: لماذا قفزت الأسعار في رمضان؟

شاهد.. «وسط الخبر» يناقش: لماذا قفزت الأسعار في رمضان؟
«الاتحاد» يتأهل إلى الدور الربع نهائي بـ«الكونفدرالية»

«الاتحاد» يتأهل إلى الدور الربع نهائي بـ«الكونفدرالية»
الأردن: الأمير حمزة بن الحسين يعلن تخليه عن لقبه

الأردن: الأمير حمزة بن الحسين يعلن تخليه عن لقبه
في المغرب.. النحل يهجر أقدم مزرعة جماعية لتربيته بالعالم

في المغرب.. النحل يهجر أقدم مزرعة جماعية لتربيته بالعالم
(فيديو) برلين تندد «بجريمة حرب مروعة» في بوتشا وتطالب بمزيد العقوبات على موسكو

(فيديو) برلين تندد «بجريمة حرب مروعة» في بوتشا وتطالب بمزيد العقوبات على موسكو
بط وحساء المشروم على مائدتك في ثالث أيام رمضان

بط وحساء المشروم على مائدتك في ثالث أيام رمضان
مشروع علمي لتخليص الزراعة من المواد الكيميائية

مشروع علمي لتخليص الزراعة من المواد الكيميائية
حضري عجينة العشر دقائق

حضري عجينة العشر دقائق
بعد حرب السنوات السبع.. الهدنة تمنح اليمنيين بارقة أمل

بعد حرب السنوات السبع.. الهدنة تمنح اليمنيين بارقة أمل
خبير بصندوق النقد: «صدمة كبرى» للاقتصاد العالمي.. وأميركا استثناء

خبير بصندوق النقد: «صدمة كبرى» للاقتصاد العالمي.. وأميركا استثناء
موسكو تكشف تطورات المفاوضات مع كييف.. وهل يلتقي بوتين وزيلينسكي.. وأين؟

موسكو تكشف تطورات المفاوضات مع كييف.. وهل يلتقي بوتين وزيلينسكي.. وأين؟
هواة أوكرانيون يقتحمون ميدان الحرب ضد روسيا عبر تصنيع «درونز» فتاكة

هواة أوكرانيون يقتحمون ميدان الحرب ضد روسيا عبر تصنيع «درونز» فتاكة
«أدرينالين» مع هادي لارتيست

«أدرينالين» مع هادي لارتيست
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
مفوضة حقوق الإنسان تتحدث عن جرائم حرب محتملة بعد المشاهد «المروعة» في بوتشا الأوكرانية
مفوضة حقوق الإنسان تتحدث عن جرائم حرب محتملة بعد المشاهد ...
السفير الأوكراني ينتقد برلين بسبب مسيرة بالسيارات مؤيدة لروسيا
السفير الأوكراني ينتقد برلين بسبب مسيرة بالسيارات مؤيدة لروسيا
زيلينسكي يزور بوتشا بعد اتهام القوات الروسية بارتكاب «مجزرة» فيها
زيلينسكي يزور بوتشا بعد اتهام القوات الروسية بارتكاب «مجزرة» فيها
بوتين يفرض قيودا على منح تأشيرات الدخول إلى روسيا لمواطني الدول غير الصديقة
بوتين يفرض قيودا على منح تأشيرات الدخول إلى روسيا لمواطني الدول ...
رئيس البلدية: مدينة ماريوبول الأوكرانية دمرت بنسبة 90%
رئيس البلدية: مدينة ماريوبول الأوكرانية دمرت بنسبة 90%
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
واشنطن تشعر «بخيبة أمل عميقة» بسبب زيارة الرئيس السوري إلى الإمارات
واشنطن تشعر «بخيبة أمل عميقة» بسبب زيارة الرئيس السوري إلى ......
«الخارجية الروسية»: موسكو باشرت إجراءات «الخروج من مجلس أوروبا»
«الخارجية الروسية»: موسكو باشرت إجراءات «الخروج من مجلس ......
زعيم الشيشان يعلن انتقال ألف متطوع من بلاده إلى أوكرانيا للقتال مع الروس
زعيم الشيشان يعلن انتقال ألف متطوع من بلاده إلى أوكرانيا ......
3 دول آسيوية تعلن عدم ثبوت رؤية الهلال والأحد أول أيام رمضان
3 دول آسيوية تعلن عدم ثبوت رؤية الهلال والأحد أول أيام رمضان...
الجيش الروسي يعلن أنه سيركز من الآن فصاعدا على «تحرير» شرق أوكرانيا
الجيش الروسي يعلن أنه سيركز من الآن فصاعدا على «تحرير» شرق ......
المزيد
الاتحاد الأوروبي يقترح إرسال فرق محققين إلى أوكرانيا لجمع أدلة بشأن جرائم الحرب الروسية
الاتحاد الأوروبي يقترح إرسال فرق محققين إلى أوكرانيا لجمع ......
ليتوانيا تطرد السفير الروسي على خلفية الحرب في أوكرانيا
ليتوانيا تطرد السفير الروسي على خلفية الحرب في أوكرانيا...
زيلينسكي في بوتشا يندد بـ«جرائم حرب» تمثل «إبادة جماعية» في المدينة
زيلينسكي في بوتشا يندد بـ«جرائم حرب» تمثل «إبادة جماعية» في ......
رئيس البلدية: مدينة ماريوبول الأوكرانية دمرت بنسبة 90%
رئيس البلدية: مدينة ماريوبول الأوكرانية دمرت بنسبة 90%...
بوتين يفرض قيودا على منح تأشيرات الدخول إلى روسيا لمواطني الدول غير الصديقة
بوتين يفرض قيودا على منح تأشيرات الدخول إلى روسيا لمواطني ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط