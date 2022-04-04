السفير الأوكراني ينتقد برلين بسبب مسيرة بالسيارات مؤيدة لروسيا

القاهرة - بوابة الوسط

وجه السفير الأوكراني في ألمانيا، أندريه ميلنيك، اتهامات حادة لحكومة ولاية برلين بسبب مسيرة مؤيدة لروسيا، ضمت عدة مئات من السيارات.

وعلى موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، وجه السفير، اليوم الإثنين، تغريدة لعمدة برلين، فرانتسيسكا جيفي، كتب فيها: «بحق السماء، كيف يمكنك السماح بموكب السيارات هذا في وسط برلين؟، وفي اليوم الذي كُشفت فيه المذابح الروسية بحق مدنيين أوكرانيين في بوتشا؟»، وفق وكالة الأنباء الألمانية.

وشارك حوالي 900 شخص في موكب سيارات يحمل أعلاما روسية في برلين أمس الأحد، فيما ذكرت الشرطة في برلين أنه جرى الإخطار بالمسيرة التي شاركت فيها عدة مئات من المركبات كفعالية بعنوان «لا دعاية في المدرسة- حماية للناطقين بالروسية، لا تمييز».

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية، ماكسيميليان كال، إن الوزارة مهتمة «بعدم انتقال هذه الحرب إلى مجتمعنا».