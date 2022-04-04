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روسيا تنفي «قطعا» الاتهامات بارتكاب مذابح في بوتشا بضاحية كييف

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 04 أبريل 2022, 12:31 مساء
روسيا تنفي «قطعا» الاتهامات بارتكاب مذابح في بوتشا بضاحية كييف
مبنى الكرملين مقر الرئاسة الروسية. (أرشيفية: الإنترنت)
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نفت روسيا «قطعا» كل الاتهامات الموجهة إليها بارتكاب «إبادة جماعية» في أوكرانيا، بعد العثور على جثث عشرات المدنيين في مدينة بوتشا قرب كييف، إثر انسحاب القوات الروسية منها، على ما أعلن الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، الإثنين.

وقال بيسكوف للصحفيين، «نرفض رفضا قاطعا كل الاتهامات»، مؤكدا أن خبراء وزارة الدفاع الروسية عثروا على مؤشرات تظهر «تزوير مقاطع فيديو» و«أنباء كاذبة»، في المشاهد التي عرضتها السلطات الأوكرانية كأدلة على وقوع مجازر تتهم روسيا بارتكابها في المناطق التي جرى تحريرها حول العاصمة كييف، وفق وكالة «فرانس برس».

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