رئيس الوزراء الإسباني يتحدث عن «إبادة جماعية» محتملة في أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

تحدث رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، عن «إبادة جماعية» محتملة في أوكرانيا، غداة العثور على عشرات الجثث في مدينة بوتشا الواقعة شمال غرب كييف، بعد تحريرها من القوات الروسية.

وقال سانشيز، أثناء منتدى اقتصادي، «سنقوم بكل ما في وسعنا كي لا يبقى أولئك الذين يرتكبون جرائم الحرب هذه من دون عقاب، ويتمكنوا من المثول أمام المحاكم»، مضيفا «في هذه القضية المحددة أمام المحكمة الجنائية الدولية على خلفية حالات مزعومة، تشمل جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، ولمَ لا نقولها أيضا، إبادة جماعية»، وفق وكالة «فرانس برس».