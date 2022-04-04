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رئيس سريلانكا يدعو المعارضة للانضمام إلى حكومة وحدة بعد استقالة جميع الوزراء في بلاده

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 04 أبريل 2022, 09:12 صباحا
رئيس سريلانكا يدعو المعارضة للانضمام إلى حكومة وحدة بعد استقالة جميع الوزراء في بلاده
أشخاص ينتظرون أمام متجر في كولومبو، 3 سبتمبر 2021، (ا ف ب)
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دعا رئيس سريلانكا، غوتابايا راجاباكسا الإثنين، المعارضة للانضمام إلى حكومة وحدة لمعالجة الأزمة الاقتصادية المتفاقمة، بعد استقالة جميع وزراء حكومته، في حين تمتد تظاهرات مطالبة باستقالته في الجزيرة.

وأعلن مكتب راجاباكسا في بيان أن «الرئيس يدعو كافة الأحزاب السياسية في البرلمان إلى القبول بمناصب وزارية والانضمام إلى جهود البحث عن حلول للأزمة الوطنية»، حسب وكالة «فرانس برس».

وتواجه سريلانكا أزمة اقتصادية خانقة بعد تراجع حاد في إيرادات السياحة منذ بدء انتشار جائحة فيروس «كورونا» المستجد على نطاق واسع عالميا، ما أدى إلى أزمة في توفر النقد الأجنبي في البلاد، التي تريد اللجوء إلى صندوق النقد الدولي للمساعدة.

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