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سبعة قتلى و34 جريحا في قصف روسي لخاركيف بشمال شرق أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 03 أبريل 2022, 10:46 مساء
سبعة قتلى و34 جريحا في قصف روسي لخاركيف بشمال شرق أوكرانيا
رجل يهرب من مكان قصف في خاركيف في 25 مارس 2022. (أ ف ب).
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قُتل سبعة أشخاص وأصيب 34 آخرون في قصف روسي الأحد، طاول حيًا سكنيًا في خاركيف، المدينة الكبيرة في شمال شرق أوكرانيا، وفق ما أفادت النيابة المحلية.

وقال المكتب الإعلامي لمدعي المنطقة إن «المحتلين الروس قصفوا مباني سكنية في حي سلوبودسكي في خاركيف. والنتيجة تضرر عشرة منازل. وفق المعلومات الأولية، قتل سبعة أشخاص وأصيب 34 بينهم ثلاثة أطفال»، وفق «فرانس برس».

وقُتل شخص وأصيب ثلاثة آخرون، الأحد، في قصف روسي لمستشفى في روبيجني في شرق أوكرانيا، بحسب ما أعلن حاكم المنطقة سيرغي غايداي عل «تلغرام» دون أن يقدم مزيدًا من التفاصيل. وتعد هذه المنطقة الواقعة قرب لوغانسك في حوض دونباس، هدفًا للعديد من الغارات منذ بداية الغزو الروسي في 24 فبراير.

 قصف روسي طاول ميكولاييف 
كما قُتل شخص وأصيب 14 آخرون في قصف روسي طاول مدينة ميكولاييف في جنوب أوكرانيا، وفق ما أفاد حاكم المنطقة فيتالي كيم. وأضاف الحاكم عبر «تلغرام» أن فتى في الخامسة عشرة أصيب بجروح طفيفة هو ضمن من تم نقلهم إلى المستشفيات.

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وفي سياق متصل، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الأحد، عن «صدمته العميقة لصور المدنيين القتلى في بوتشا» قرب العاصمة الأوكرانية، حيث عُثر على عشرات الجثث بعد انسحاب القوات الروسية من المدينة. وأضاف غوتيريس في بيان مقتضب «لا بُد من تحقيق مستقل يتيح محاسبة» المسؤولين عن هذه الجريمة.

410 جثث مدنيين 
وأعلنت النائبة العامة لأوكرانيا إيرينا فينيديكتوفا الأحد العثور على جثث تعود إلى 410 مدنيين في أراض في منطقة كييف استعادتها القوات الأوكرانية أخيرًا من القوات الروسية،  وأضافت النائبة العامة خلال برنامج بثته العديد من قنوات التلفزة المحلية أن «خبراء الطب الشرعي عاينوا حتى الآن 410» من هذه الجثث.

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأحد، إنشاء «آلية خاصة» للتحقيق في «الجرائم» الروسية في أوكرانيا، واعدًا بمعاقبة «كل شخص» مسؤول بعد العثور على عشرات الجثث في مدينة بوتشا.

 آلية قضائية خاصة في أوكرانيا 
وقال زيلينسكي في مداخلة مصورة «قررت إنشاء آلية قضائية خاصة في أوكرانيا للتحقيق والمحاكمة في كل جريمة ارتكبها غزاة بلادنا»، موضحًا أن الآلية ستضم «خبراء محليين ودوليين ومحققين ومدعين وقضاة»، وفق «فرانس برس».

وقال زيلينسكي إن القيادة الروسية مسؤولة عن قتل المدنيين في بوتشا القريبة من العاصمة كييف، حيث عثر على عشرات الجثث بعد انسحاب القوات الروسية من المدينة. وأوضح زيلينسكي في خطاب بالفيديو «أريد من جميع قادة روسيا الاتحادية أن يروا كيف يتم تنفيذ أوامرهم. هذه الأنواع من الأوامر. وهناك مسؤولية مشتركة عن عمليات القتل هذه، عن هذا التعذيب... عن إطلاق النار في مؤخر الرأس».

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