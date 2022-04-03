إيران: الاتفاق في محادثات فيينا النووية أصبح وشيكا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان الأحد، أن التوصل إلى اتفاق في مفاوضات فيينا لإحياء الاتفاق النووي الإيراني للعام 2015 بين القوى الكبرى والجمهورية الإسلامية بات وشيكًا.

وتشارك إيران في هذه المفاوضات لإحياء الاتفاق المعروف رسميًا باسم خطة العمل الشاملة المشتركة، مع فرنسا وألمانيا وبريطانيا وروسيا والصين بشكل مباشر، والولايات المتحدة بشكل غير مباشر، وفق «فرانس برس».

«اقتربنا من التوصل إلى اتفاق»

وقال عبداللهيان خلال اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس «لقد اقتربنا من التوصل إلى اتفاق في مفاوضات فيينا»، وذلك بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية.

ولا يتواصل الوفدان الإيراني والأميركي في فيينا بشكل مباشر، لكنّ رسائلهما تمرر عبر مشاركين آخرين والاتحاد الأوروبي، منسق المحادثات.

- باريس تدعو للتوقيع على التفاهم «المطروح حاليا» لإحياء اتفاق إيران النووي

- روسيا تؤكد تلقيها «الضمانات المطلوبة» من واشنطن بشأن الاتفاق النووي الإيراني

وأضاف عبداللهيان «نقلنا مقترحاتنا بشأن القضايا المتبقية إلى الولايات المتحدة عبر ممثل الاتحاد الأوروبي في المفاوضات إنریکي مورا، والآن الكرة في ملعب أميركا».

وبحسب البيان الإيراني، شدد غوتيريس على أهمية محادثات فيينا وأعرب عن أمله أن يتوصل الطرفان إلى اتفاق في أقرب وقت. وبعد نحو عام من المفاوضات، يقترب الأطراف من إحياء اتفاق العام 2015 التاريخي.

توقف المحادثات الشهر الماضي

وتوقفت المحادثات توقفت الشهر الماضي بعدما طالبت روسيا بضمانات ألا تؤثر العقوبات الغربية المفروضة على موسكو بسبب غزوها أوكرانيا على علاقتها التجارية مع إيران.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في وقت لاحق إن موسكو تلقت الضمانات اللازمة من واشنطن بشأن التجارة مع إيران.

وأتاح الاتفاق رفع عقوبات عن طهران مقابل قيود صارمة على برنامجها النووي. الا أن الولايات المتحدة انسحبت منه العام 2018 في عهد رئيسها السابق دونالد ترامب، وأعادت فرض عقوبات شديدة.