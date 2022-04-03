قتيل وثلاثة جرحى في قصف روسي لمستشفى شرق أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

قتل شخص وأصيب ثلاثة آخرون، الأحد، في قصف روسي لمستشفى في روبيجني في شرق أوكرانيا، بحسب ما أعلن حاكم المنطقة سيرغي غايداي على «تلغرام» دون أن يقدم مزيدًا من التفاصيل.

وتعد هذه المنطقة الواقعة قرب لوغانسك في حوض دونباس، هدفًا للعديد من الغارات منذ بداية الغزو الروسي في 24 فبراير، وفق «فرانس برس».

قصف روسي طاول ميكولاييف

كما قتل شخص وأصيب 14 آخرون في قصف روسي طاول مدينة ميكولاييف في جنوب أوكرانيا، وفق ما أفاد حاكم المنطقة فيتالي كيم. وأضاف الحاكم عبر «تلغرام» أن فتى في الخامسة عشرة أصيب بجروح طفيفة هو ضمن من تم نقلهم إلى المستشفيات.

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وفي سياق متصل أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الأحد، عن «صدمته العميقة لصور المدنيين القتلى في بوتشا» قرب العاصمة الأوكرانية، حيث عثر على عشرات الجثث بعد انسحاب القوات الروسية من المدينة. وأضاف غوتيريس في بيان مقتضب «لا بُد من تحقيق مستقل يتيح محاسبة» المسؤولين عن هذه الجريمة.

410 جثث مدنيين

وأعلنت النائبة العامة لأوكرانيا إيرينا فينيديكتوفا الأحد العثور على جثث تعود إلى 410 مدنيين في أراض في منطقة كييف استعادتها القوات الأوكرانية أخيرًا من القوات الروسية، وأضافت النائبة العامة خلال برنامج بثته العديد من قنوات التلفزة المحلية أن «خبراء الطب الشرعي عاينوا حتى الآن 410» من هذه الجثث.

«جرائم حرب محتملة»

واعتبرت الأمم المتحدة الأحد، أن العثور على مقابر جماعية في مدينة بوتشا الأوكرانية بعد انسحاب القوات الروسية منها، يثير تساؤلات جدية عن «جرائم حرب محتملة»، مؤكدة أهمية الاحتفاظ بكل الأدلة.

وقال مكتب حقوق الإنسان في المنظمة الدولية «لسنا حتى الآن في وارد التعليق مباشرة على أسباب وظروف وفاة المدنيين في بوتشا، ولكن ما نعلمه حتى اليوم يثير بوضوح تساؤلات جدية ومقلقة عن جرائم حرب محتملة وانتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني».