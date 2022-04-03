غوتيريس يطالب بـ«تحقيق مستقل» لمحاسبة المسؤول في أحداث بوتشا الأوكرانية

القاهرة - بوابة الوسط

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الأحد، عن «صدمته العميقة لصور المدنيين القتلى في بوتشا» قرب العاصمة الأوكرانية، حيث عثر على عشرات الجثث بعد انسحاب القوات الروسية من المدينة.

وأضاف غوتيريس في بيان مقتضب «لا بُد من تحقيق مستقل يتيح محاسبة» المسؤولين عن هذه الجريمة، وفق «فرانس برس».

410 جثث مدنيين

وأعلنت النائبة العامة لأوكرانيا إيرينا فينيديكتوفا الأحد العثور على جثث تعود إلى 410 مدنيين في أراض في منطقة كييف استعادتها القوات الأوكرانية أخيرًا من القوات الروسية، وأضافت النائبة العامة خلال برنامج بثته العديد من قنوات التلفزة المحلية أن «خبراء الطب الشرعي عاينوا حتى الآن 410» من هذه الجثث.

«جرائم حرب محتملة»

واعتبرت الأمم المتحدة الأحد، أن العثور على مقابر جماعية في مدينة بوتشا الأوكرانية بعد انسحاب القوات الروسية منها، يثير تساؤلات جدية عن «جرائم حرب محتملة»، مؤكدة أهمية الاحتفاظ بكل الأدلة.

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وقال مكتب حقوق الإنسان في المنظمة الدولية «لسنا حتى الآن في وارد التعليق مباشرة على أسباب وظروف وفاة المدنيين في بوتشا، ولكن ما نعلمه حتى اليوم يثير بوضوح تساؤلات جدية ومقلقة عن جرائم حرب محتملة وانتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني».

مزيد من العقوبات على روسيا

وطالب المستشار الألماني أولاف شولتس الأحد بفرض مزيد من العقوبات على روسيا بعد العثور على عشرات الجثث لمدنيين أوكرانيين في مدينة بوتشا قرب كييف، في جرائم نسبت إلى الجيش الروسي ووصفها شولتس بأنها «جرائم حرب».

وقال شولتس في تصريح مقتضب في مقر المستشارية «سنقرر إجراءات جديدة بين الحلفاء في الأيام المقبلة. الرئيس بوتين وداعموه سيتحملون تداعياتها»، مؤكدًا أن «الجرائم بحق المدنيين هي جرائم حرب».