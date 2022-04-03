النائبة العامة لأوكرانيا: العثور على 410 جثث لمدنيين قرب كييف

القاهرة - بوابة الوسط

عثر على جثث تعود إلى 410 مدنيين في أراض في منطقة كييف استعادتها القوات الأوكرانية أخيرًا من القوات الروسية، وفق ما أعلنت النائبة العامة لأوكرانيا إيرينا فينيديكتوفا الأحد.

وأضافت النائبة العامة خلال برنامج بثته العديد من قنوات التلفزة المحلية أن «خبراء الطب الشرعي عاينوا حتى الآن 410» من هذه الجثث، وفق «فرانس برس».

«جرائم حرب محتملة»

واعتبرت الأمم المتحدة الأحد، أن العثور على مقابر جماعية في مدينة بوتشا الأوكرانية بعد انسحاب القوات الروسية منها، يثير تساؤلات جدية عن «جرائم حرب محتملة»، مؤكدة أهمية الاحتفاظ بكل الأدلة.

وقال مكتب حقوق الإنسان في المنظمة الدولية «لسنا حتى الآن في وارد التعليق مباشرة على أسباب وظروف وفاة المدنيين في بوتشا، ولكن ما نعلمه حتى اليوم يثير بوضوح تساؤلات جدية ومقلقة عن جرائم حرب محتملة وانتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني».

مزيد من العقوبات على روسيا

وطالب المستشار الألماني أولاف شولتس الأحد بفرض مزيد من العقوبات على روسيا بعد العثور على عشرات الجثث لمدنيين أوكرانيين في مدينة بوتشا قرب كييف، في جرائم نسبت إلى الجيش الروسي ووصفها شولتس بأنها «جرائم حرب».

وقال شولتس في تصريح مقتضب في مقر المستشارية «سنقرر إجراءات جديدة بين الحلفاء في الأيام المقبلة. الرئيس بوتين وداعموه سيتحملون تداعياتها»، مؤكدًا أن «الجرائم بحق المدنيين هي جرائم حرب».

«مجزرة متعمّدة»

واتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي روسيا الأحد بارتكاب «إبادة جماعية» في أوكرانيا حيث اتُّهمت القوات الروسية بتنفيذ «مجزرة متعمّدة» في بوتشا غداة العثور على عشرات الجثث في المدينة الواقعة في شمال غرب كييف بعد تحريرها من القوات الروسية، ما أثار تنديد مسؤولين غربيين.

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ويسعى مسؤول كبير من الأمم المتحدة الأحد في موسكو للتوصل إلى «وقف إطلاق نار لأغراض إنسانية» في أوكرانيا، فيما سمعت سلسلة انفجارات في مدينة أوديسا الساحلية. واتّهم زيلينسكي في مقابلة ستُبثّ في وقت لاحق الأحد في الولايات المتحدة، القوات الروسية بارتكاب «إبادة» في أوكرانيا.

وقال لقناة «سي بي إس» الأميركية، بحسب مقتطفات من المقابلة «هذه إبادة جماعية. إلغاء الأمّة الكاملة والناس»، مضيفًا «نحن مواطنو أوكرانيا. لدينا أكثر من مئة جنسية. هذا يعني تدمير وإبادة كل هذه الجنسيات».