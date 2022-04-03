نصف مليون شخص يعودون إلى أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي

القاهرة - بوابة الوسط

عاد أكثر من نصف مليون شخص إلى أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية الأوكرانية الأحد.

وقالت الوزارة في بيان مستندة إلى معطيات جهاز الحدود الوطني «خلال الأسبوع الفائت، غادر 144 ألف شخص أوكرانيا ووصل إليها 88 ألفًا. في المجموع عاد نحو 537 ألفًا من مواطنينا إلى أوكرانيا»، بحسب «فرانس برس».

إجلاء السكان من ماريوبول المحاصرة

ويستمر العمل على إجلاء السكان بمساعدة الصليب الأحمر من مدينة ماريوبول المحاصرة، الأحد، وفق ما قالت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشتشوك. وأضافت فيريشتشوك، في مقطع مصور نشر على الإنترنت، «ستحاول سبع حافلات الاقتراب من ماريوبول ترافقها اللجنة الدولية للصليب الأحمر»، موضحة أن 17 حافلة ستكون جاهزة لإجلاء الناس من ماريوبول وبيرديانسك.

وعلى صعيد المفاوضات، قالت روسيا، الأحد، إن محادثات السلام لم تحرز تقدمًا كافيًا لعقد اجتماع على مستوى القادة، وإن موقف موسكو بشأن وضع القرم ودونباس لم يتغير، وفق ما نقلت رويترز.

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وذكر كبير المفاوضين الروس فلاديمير ميدينسكي عبر تطبيق «تليغرام»، أن أوكرانيا بدأت في إظهار نهج أكثر واقعية في محادثات السلام، مشيرًا إلى أنها وافقت على أن تكون محايدة ولا تمتلك أسلحة نووية وألا تنضم إلى تكتل عسكري، وأن ترفض استضافة قواعد عسكرية.

وتعليقًا على تصريحات المفاوض الأوكراني ديفيد أراخاميا التي قال فيها، إن مسودة الاتفاق في وضع متقدم بما يكفي للسماح بإجراء مشاورات بين بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قال ميدينسكي، «لسوء الحظ، أنا لا أشارك أراخاميا تفاؤله.. فضلاً عن ذلك، فإن الخبراء الدبلوماسيين والعسكريين الأوكرانيين متأخرون كثيرًا حتى في تأكيد تلك الاتفاقات التي تم التوصل إليها بالفعل على المستوى السياسي بشأن مسودة النص»، مضيفًا أن المحادثات عبر الفيديو ستستمر، غدًا الإثنين.