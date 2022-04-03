شولتس يطالب بتسليط الضوء على «جرائم الجيش الروسي» في أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

طالب المستشار الألماني أولاف شولتس، الأحد، بتسليط الضوء على «الجرائم التي ارتكبها الجيش الروسي» في بوتشا قرب كييف والتي استعادت القوات الأوكرانية السيطرة عليها وحيث عثر على عشرات الجثث.

وقال شولتس في تصريح مقتضب نقله مكتبه الإعلامي «علينا تسليط الضوء في شكل كامل على هذه الجرائم التي ارتكبها الجيش الروسي»، مشددًا على «وجوب محاسبة مرتبكي هذه الجرائم ومن خطط لها»، ومطالبًا خصوصًا بإفساح المجال أمام منظمات دولية لدخول المنطقة «لتوثيق هذه الفظائع»، وفق «فرانس برس».

اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مقابلة ستُبث في وقت لاحق الأحد في الولايات المتحدة، القوات الروسية بارتكاب «إبادة» في أوكرانيا.

وقال لقناة «سي بي إس» الأميركية، بحسب مقتطفات من المقابلة «هذه إبادة جماعية. إلغاء الأمّة الكاملة والناس»، مضيفًا «نحن مواطنو أوكرانيا. لدينا أكثر من مئة جنسية. هذا يعني تدمير وإبادة كل هذه الجنسيات»، وفق «فرانس برس».

«مجزرة متعمدة» في بوتشا

واتهم وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، الأحد، روسيا بارتكاب «مجزرة متعمدة» في بوتشا، غداة العثور على عشرات الجثث في هذه المدينة الواقعة في شمال غرب كييف، بعد تحريرها من القوات الروسية.

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وكتب كوليبا، على «تويتر»: «إن مجزرة بوتشا كانت متعمدة.. الروس يريدون القضاء على أكبر عدد ممكن من الأوكرانيين.. يجب أن نوقفهم ونطردهم.. أطالب بعقوبات جديدة مدمرة من مجموعة السبع حالًا».

الهجمات الروسية

ودعت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس، الأحد، إلى التحقيق في الهجمات الروسية على مدنيين أوكرانيين، باعتبارها «جرائم حرب»، مع تزايد الأدلة على ارتكاب «أعمال مروعة» في مدينتي إيربين وبوتشا.

وقالت تراس، في بيان، إن الحكومة البريطانية ترى «أدلة متزايدة على ارتكاب قوات الغزو أعمالًا مروعة في مدن مثل إيربين وبوتشا»، مؤكدة أنه «يجب التحقيق في الهجمات العشوائية على مدنيين أبرياء أثناء الغزو الروسي غير القانوني وغير المبرر لأوكرانيا، باعتبارها جرائم حرب».

تدمير مصفاة نفط وثلاثة مستودعات

أعلنت روسيا، الأحد، وهو اليوم الـ39 للحرب في أوكرانيا، تدمير مصفاة نفط وثلاثة مستودعات وقود بالقرب من منطقة أوديسا الأوكرانية المطلة على البحر الأسود، قائلةً إن كييف استخدمتها لتزويد قواتها بالإمدادات قرب مدينة ميكولايف.

وقال حاكم منطقة بولتافا الأوكرانية، دميترو لونين، في كلمة بثها التلفزيون الرسمي، إن مصفاة نفط كريمنشوك دمرت بالكامل بعد هجوم روسي، مضيفًا «أخمد الحريق في المصفاة لكن المنشأة دُمرت بالكامل ولم تعد قادرة على العمل»، وفق وكالة رويترز للأنباء.