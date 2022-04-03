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روسيا تدمر مصفاة نفط أوكرانية ومحاولات الإجلاء من ماريوبول مستمرة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 03 أبريل 2022, 01:04 مساء
روسيا تدمر مصفاة نفط أوكرانية ومحاولات الإجلاء من ماريوبول مستمرة
معدات روسية تواصل التقدم نحو الحدود الأوكرانية. (بي بي سي)
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أعلنت روسيا، الأحد، وهو اليوم الـ39 للحرب في أوكرانيا، تدمير مصفاة نفط وثلاثة مستودعات وقود بالقرب من منطقة أوديسا الأوكرانية المطلة على البحر الأسود، قائلةً إن كييف استخدمتها لتزويد قواتها بالإمدادات قرب مدينة ميكولايف.

وقال حاكم منطقة بولتافا الأوكرانية، دميترو لونين، في كلمة بثها التلفزيون الرسمي، إن مصفاة نفط كريمنشوك دمرت بالكامل بعد هجوم روسي، مضيفا «أخمد الحريق في المصفاة لكن المنشأة دُمرت بالكامل ولم تعد قادرة على العمل»، وفق وكالة رويترز للأنباء.

في تلك الأثناء، يستمر العمل على إجلاء السكان بمساعدة الصليب الأحمر من مدينة ماريوبول المحاصرة، الأحد، وفق ما قالت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشتشوك.

وأضافت فيريشتشوك، في مقطع مصور نشر على الإنترنت، «ستحاول سبع حافلات الاقتراب من ماريوبول ترافقها اللجنة الدولية للصليب الأحمر»، موضحة أن 17 حافلة ستكون جاهزة لإجلاء الناس من ماريوبول وبيرديانسك.

وعلى صعيد المفاوضات، قالت روسيا، الأحد، إن محادثات السلام لم تحرز تقدمًا كافيًا لعقد اجتماع على مستوى القادة، وإن موقف موسكو بشأن وضع القرم ودونباس لم يتغير.

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وذكر كبير المفاوضين الروس فلاديمير ميدينسكي عبر تطبيق «تليغرام»، أن أوكرانيا بدأت في إظهار نهج أكثر واقعية في محادثات السلام، مشيرًا إلى أنها وافقت على أن تكون محايدة ولا تمتلك أسلحة نووية وألا تنضم إلى تكتل عسكري، وأن ترفض استضافة قواعد عسكرية.

وتعليقا على تصريحات المفاوض الأوكراني ديفيد أراخاميا التي قال فيها، إن مسودة الاتفاق في وضع متقدم بما يكفي للسماح بإجراء مشاورات بين بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قال ميدينسكي، «لسوء الحظ، أنا لا أشارك أراخاميا تفاؤله.. فضلاً عن ذلك، فإن الخبراء الدبلوماسيين والعسكريين الأوكرانيين متأخرون كثيرا حتى في تأكيد تلك الاتفاقات التي تم التوصل إليها بالفعل على المستوى السياسي بشأن مسودة النص»، مضيفا أن المحادثات عبر الفيديو ستستمر، غدًا الإثنين.

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