موسكو تكشف تطورات المفاوضات مع كييف .. وهل يلتقي بوتين وزيلينسكي.. وأين؟

القاهرة - بوابة الوسط

قالت موسكو، السبت، إن ما وصفته بـ«التقدم» المحرز في مسودة «اتفاقية سلام» مع كييف يسمح بإجراء محادثات مباشرة بين الرئيسين الروسي، فلاديمير بوتين، والأوكراني، فولوديمير زيلينسكي.

ويعتبر التصريح الروسي تطورًا مهمًا في الأحداث، وذلك منذ الهجوم الروسي على أوكرانيا مطلع فبراير الماضي، وفقًا لوكالة «رويترز». بينما نقلت وكالة «إنترفاكس» الروسية عن مفاوض أوكراني قوله، السبت، إن موسكو قبلت بموقف كييف في مجمله باستثناء قضية شبه جزيرة القرم.

كما نقلت الوكالة عن المفاوض الأوكراني، ديفيد أراخاميا، قوله إن تركيا هي المكان الأكثر ترجيحًا لاجتماع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، وأضاف أن الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، اتصل ببوتين وزيلينسكي، الجمعة، «ويبدو أنه يؤكد من جانبه أنهما مستعدان لترتيب اجتماع في المستقبل القريب».

غير أن الوكالة عادت وأكدت أن مكان وزمان عقد اجتماع بين الرئيسين لم يتحدد بشكل نهائي.

الكرملين: المحادثات مع كييف ليست سهلة

في وقت سابق السبت، نقلت وكالة الإعلام الروسية عن الناطق باسم الكرملين، ديميتري بيسكوف، قوله، إن محادثات روسيا مع أوكرانيا «ليست سهلة، لكن الشيء المهم أنها مستمرة».

وأضاف بيسكوف إن «روسيا تود مواصلة المحادثات مع أوكرانيا في روسيا البيضاء المجاورة، لكن كييف تعترض على ذلك».

تفاؤل حذر بالمفاوضات

وقال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الجمعة، إنه جرى «إحراز بعض التقدم» في محادثات السلام مع أوكرانيا، وإن موسكو تعد ردها على المقترحات الأوكرانية.

وأضاف في إفادة صحفية إن محادثات السلام مع أوكرانيا «يجب أن تستمر، لكن كييف أظهرت تفهماً أكبر بكثير للوضع في شبه جزيرة القرم ودونباس وضرورة أن يكون وضعها محايدًا».

فيما كشف الكرملين من جهته أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى مكالمة هاتفية مع نظيره التركي إردوغان، بعد أن استضافت إسطنبول محادثات السلام الروسية- الأوكرانية الأسبوع الماضي.

وقال إردوغان إن تركيا مستعدة من حيث المبدأ، للعمل كدولة ضامنة لأمن أوكرانيا، لكن سيجري تحديد تفاصيل مثل هذا التحرك، وعرضت أنقرة التوسط في الصراع بين روسيا وأوكرانيا.

وشهدت إسطنبول، الثلاثاء، مباحثات بين الوفدين الروسي والأوكراني في «قصر دولمة بهتشه» الرئاسي، إثر جهود دبلوماسية تركية ترمي لإنهاء الحرب وإحلال السلام بين طرفي الأزمة.

وفي 24 فبراير الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية «مشددة» على موسكو.