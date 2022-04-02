ماكرون يلتقي أنصاره في تجمع حاشد وسط اشتداد المنافسة مع لوبن

القاهرة - بوابة الوسط

التقى إيمانويل ماكرون أنصاره، السبت، في تجمع انتخابي حاشد قرب باريس؛ لتعزيز موقعه في السباق الرئاسي في مواجهة ازدياد شعبية المرشحة اليمينية المتطرفة، مارين لوبن، في استطلاعات الرأي.

ولا يزال ماكرون متصدرًا لنوايا التصويت، لكن أوساطه قلقة من تراجع الفارق مع لوبن في الدورة الثانية، إذ توقعت عدة استطلاعات حصوله على 53 بالمئة من الأصوات، مقابل 47 بالمئة لغريمته، وفق «فرانس برس».

«حان وقت التعبئة»

وقال ماكرون: «لقد حان وقت التعبئة»، مطالبًا الفرنسيين بالتوجه إلى صناديق الاقتراع في ظل احتمال هزيمته التي كانت مستبعدة تمامًا قبل أسبوع فقط، عندما كان متقدمًا بفارق 12 نقطة مئوية عن لوبن.

وأمام أكثر من 30 ألف شخص، تحدث الرئيس المنتهية ولايته بإسهاب عن مسألة القوة الشرائية التي تتصدر هموم الفرنسيين وصارت موضوعًا تركز عليه مارين لوبن، وتعهد مضاعفة «مكافأة ماكرون» ثلاث مرات «اعتبارًا من هذا الصيف»، ما يعني أنها يمكن أن تصل «الى 6000 يورو، دون رسوم أو ضرائب».

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كما أبدى ماكرون تأييده لأن يكون الحد الأدنى لمعاشات التقاعد 1100 يورو لمن أكملوا مسيرتهم المهنية حتى نهايتها، إضافة إلى توظيف 50 ألف مقدم رعاية وممرضة للاعتناء بالمسنين.

لكنه شدد على أنه «لا مال سحريًا» من أجل «تمويل كل هذا»، مكررًا رفضه زيادة الضرائب وتعميق الديون. وأضاف ماكرون، الذي يريد رفع سن التقاعد إلى 65 عامًا تدريجيًا بحلول 2032، «سيتعين علينا العمل أكثر وقبل كل شيء لفترة أطول؛ لأننا نعيش لفترة أطول».

بدأ الرئيس-المرشح حملته بشكل متأخر جدًا، نتيجة انهماكه بالحرب الروسية على أوكرانيا، وما يحيط بها من جهود دبلوماسية، ما عزز في البداية مكانته في السباق الانتخابي. لكن في غضون ذلك، واصلت مارين لوبن حملتها الميدانية بعيدًا عن المدن الكبرى، واستثمرت في مناطق يشعر سكانها أحيانًا بالإهمال.

رئيس للأثرياء

ماكرون الذي تعتبره فئة من الفرنسيين «رئيسًا للأثرياء» لارتباطه بأوساط المال، اضطر إلى مواجهة سجال نشأ من كشف معلومات تفيد بلجوء السلطات العامة بشكل مكثف في عهده إلى خدمات مكاتب استشارات خاصة.

ولا تزال استطلاعات الرأي حول نوايا التصويت في الدورة الثانية المقررة في 24 أبريل، تتوقع فوزه أمام لوبن على غرار ما حصل في الدورة الثانية لانتخابات العام 2017، ولكن بفارق أضيق لا يزيد على هامش الخطأ في تلك الاستطلاعات. وصرحت مرشحة التجمع الوطني اليميني المتطرف، الجمعة، خلال لقاء في شرق البلاد بأنها «مطمئنة».

وعملت لوبن في السنوات الأخيرة على تحسين صورتها، وما أسهم في جعل خطابها يبدو أكثر اعتدالًا تقدم المرشح إريك زمور الشديد الراديكالية في طروحاته.

وأثار زمور جدلًا مرة أخرى، السبت، بزيارته سوقًا للسلع الرخيصة والمستعملة في منطقة للطبقة العاملة في مدينة مرسيليا (جنوب)، اعتبر أنها توضح «الاستبدال العظيم»، وهي نظرية مؤامرة ترى أنه يجري استبدال السكان الأوروبيين بآخرين مهاجرين، خصوصًا من أفريقيا.

«استيراد العالم الثالث»

وقال زمور، من أمام السوق، «هنا قمنا باستيراد العالم الثالث»، فيما انهمك الباعة بترتيب سلعهم على الأرض وبيعها بأسعار زهيدة. ومن دون أن يسميه، هاجم ماكرون خلال اجتماعه الانتخابي دعاة «التقزم العظيم».

أما المرشح اليساري الراديكالي، جان لوك ميلانشون، الذي تضعه استطلاعات الرأي في المركز الثالث بنحو 15 إلى 16 بالمئة من نوايا التصويت، فقد هاجم، السبت، كلًا من إيمانويل ماكرون ومارين لوبن.

وقال ميلانشون إن «لوبن تقترح نموذج الهشاشة نفسه الذي يقترحه ماكرون، ويظهران عدم اكتراث عميق بالظلم الاجتماعي»، لذلك «سنعمل على الإقناع، سيتغير كثير من الأمور» و«التصويت مفتوح أكثر مما يعتقد كثيرون».